影／寒冬維護社會治安　反恐特警幹員添勁裝

【特警】是警察或其他執法機構中的特種部隊成員，與軍事化特種部隊不同；而特警部隊也專責高度危險性的警察任務，例如拯救人質、拘捕擁有強大火力的疑犯以至恐怖分子。高市保大特勤中隊，平日擔負高雄市治安並打擊有武器、有組織暴力犯罪之不法份子等特殊勤務作為，勤務中所仰賴更是優良裝備，因此身上所穿著防護裝備暨附加功能更是重要，據此特別研製適合特勤人員所需求之高機能防寒外套，以提高執行任務安全及效率性。



▲保安警察大隊是一種專業警察的種類，但不等同於特種警察，特種警察受過更專精的武器及戰術訓練。如台北市政府警察局刑事警察大隊特勤中隊或高雄市政府警察局保安警察大隊特勤中隊等特殊任務警網編組。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）

保安警察大隊是一種專業警察的種類，但不等同於特種警察，特種警察受過更專精的武器及戰術訓練。如台北市政府警察局刑事警察大隊特勤中隊或高雄市政府警察局保安警察大隊特勤中隊等特殊任務警網編組。特警訓練項目是個緊張嚴肅的事情，需要訓練隊員的紀律、精確度、意志力及勇氣這些在突發、攻堅現場上必備的素質。主要任務，是以各種秘密的快速反應手段還有方式，前進到不法份子的處所，竊取重要的情資，並且提供給自方的指揮官，作為戰術的參謀以及運用，必要時按照任務編組的特性還有內容，破壞歹徒重要設施，有如反恐電影演的有些相像。



▲寒冬維護社會治安，高市反恐特警幹員添勁裝。（圖／記者郭俊暉攝 , 2017.12.22）



▲高市警保大特勤中隊的特警們時刻為轄區正義待命，也定期的運用射擊訓練〈SSG-2000狙擊槍、史密斯威爾森5904型手槍、MP5衝鋒槍〉、繩索垂降、建物攀登、盤查默契、擒拿格鬥〈綜合逮捕術、十字手形、八極拳〉、戰地基本急救〈EMT-1〉、C.Q.B室內戰鬥攻堅、光學儀器操作、破門技法〈開鎖〉、行車駕馭、測驗等等項目已成家常便飯的技能，隊員除了要維持階段的基本體能和戰技之外，訓練項目更為多元廣泛，自多次國際恐攻事件後，反恐更成為特勤單位的首要任務，相關的訓練與個人素養技能仍持續增加中。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲【特警】是警察或其他執法機構中的特種部隊成員，與軍事化特種部隊不同；而特警部隊也專責高度危險性的警察任務，例如拯救人質、拘捕擁有強大火力的疑犯以至恐怖分子。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）

而這款外套左右胸前加模組織帶，可吊掛秘錄器、手電筒及手槍、M4步槍、MP5衝鋒槍彈袋等裝備(目前外套並無此功能，對敵時已失先機)，並在左右前胸防水布上再添製尼龍布片，以大幅度提高，吊掛物品及裝卸時，模組織帶的抗拉強度；左胸前立體袋置物空間大且內側製防水拉鍊；另後背製救援拉帶，可承受100公斤拉力，作用是如有同仁受傷時，可利用救援拉帶瞬間拉離現場立即送醫。兩側下擺各製有拉鍊式進手(可隨時用槍)，及兩側相通式暗袋(可將 帽子、手套放置於內)，功能相當實用。



▲【特警】是警察或其他執法機構中的特種部隊成員，與軍事化特種部隊不同；而特警部隊也專責高度危險性的警察任務，例如拯救人質、拘捕擁有強大火力的疑犯以至恐怖分子。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）

相較於之前冬天氣候寒冷時，員警外出執勤以穿戴攜彈背心後再加上風衣外套的方式抗寒，雖然能達到禦寒的效果，但是厚重外套卻也妨礙了取用無線電、手電筒、替換彈匣等動作，導致行動不便及影響執勤安全，現穿著防寒高機能性外套後可將攜彈背心及禦寒外套的功能合一，員警不再被外套影響而能順利執行各種動作，同時也能保有禦寒的效果。



▲特警平時訓練專門從事特別行動，如縣市首長及外賓維安隨扈、督察室維新小組〈專責八大行業違法處治、喬裝跟監、管理警隊風紀〉，反恐任務等許多非常高危險性的工作。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）

特殊任務警力成立至今並無適合特警實用外套，保大特勤中隊中隊長許金發有感於此，認為有必要自行研製屬於特警甚至外勤員警均可使用多功能外套，經他多方奔走，還向製衣廠商取經及上網蒐尋相關資料，並有警察局後勤科承辦人鼎力相助，才順利爭取成功。