打臉老闆 摩根大通試圖分析比特幣期貨波動性

今年比特幣飆漲 1500% 以上，促使兩大衍生品交易所推出比特幣期貨交易，比特幣頓時成為眾人追捧觀察的對象，各家金融機構也試圖用傳統工具分析這項資產，摩根大通分析師也加入此行列。

摩根大通分析師 Matthias Bouquet 和 Marko Kolanovic 周四向客戶發布分析報告，稱「各資產流動性都大降之際，有一個資產的流動性每日走勢相當極端，十分怪異。比特幣的波動性在其他資產類別都不可能看到。」

比特幣 / 美元實現波動率

首先，他們先看比特幣遠期的合理價值，利用採礦收益折採礦成本畫出一條曲線。

考量採礦收益率後 BTC/USD 長期合理價格的結構

但這附帶一個大警告。

「很明顯一點是，因為比特幣的新穎性，市場低流動性和非礦工的投機利益加上 BTC 的極端波動，比特幣期貨恐難以這些理論解釋。」

摩根大通分析師也看選項成本，其結論是，價外契約的風險溢價相當高，雖然這在高實現波動率的前提下，這一點相當正常。

「在高頻率基礎上，隱含的風險逆轉跡象不太會變化，除了一些貴金屬特別的案例。因此，比特幣就像『虛擬黃金』的說法也有道理。因為比特幣的價值高低，與市場情緒高度相牽連，可預計『比特幣 / 美元風險逆轉』會有重大擺盪。」

報告指出，這甚至出現一條試探性的比特幣波動微笑線，「因為，有何不可？」摩根大通根據黃金的期權市場慣例，研究了一個月期限內現貨收益的歷史分佈。

經 1 個月收益分佈的校正後 BTC/USD 隱含波動率出現微笑線

隨著投資大眾對加密貨幣市場消息和分析報告的渴望，這類分析報告可能越來越熱門，除了摩根大通以外，可能也會激勵其他傳統分析師投入分析，但就現在而言，不管是用什麼分析工具，目前提到比特幣相關的東西，總歸一句「這非常波動。」