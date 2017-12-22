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中央社

日大飯核電2機組廢爐 311後最大規模

中央社2017/12/22 12:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京22日專電）關西電力公司今天舉行臨時董事會，正式決定將位於福井縣運轉近40年的大飯核電廠2座機組廢爐。這是311福島核子事故後，日本大型核電廠首度決定廢爐。。

日本經濟新聞報導，關西電力公司考量大飯核電廠1號及2號機組如果重啟運轉，需要花費相當高的金額，並不划算。

日本在311大地震，東京電力公司福島第一核電廠發生核子事故後，總發電量在30萬到50萬千瓦的小型核電廠相繼廢爐，但大飯核電廠這2座機組同為總發電量118萬千瓦，是311福島核子事故後日本最大規模的廢爐。

根據關西電力公司官網公告，目前大飯核電廠的4座機組都在定期檢查中。

關西電力公司社長岩根茂樹，已向福井縣知事西川一誠說明廢爐方案，並向日本原子力規制委員會提出具體廢爐計畫。廢爐作業預計需要花相當長的時間。

福島核子事故後，核電廠機組運轉時間原則上最長40年，如果經原子力規制委員會認可，最長可運轉60年。大飯核電廠的1號及2號機組，明年先後就運轉滿40年。

但考量重啟運轉成本過高，不符經濟效益，關西電力公司決定不提出延長運轉。

福島核子事故後廢爐的核電機組，除了福島第一核電廠外，目前共有6座，但都是小型發電機組。總發電量超過100萬千瓦，除了福島第一核電廠的6號機組外，要屬大飯核電廠1號及2號機組規模最大。1061222

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