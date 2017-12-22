網路違法賣酒 財政部：加強稽查宣導

他說，菸酒管理法第30條規定，酒的販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之，違反者將被處以新台幣1萬元以上、5萬元以下的罰鍰，並得按次處罰。

民主進步黨立法委員林俊憲上午在立法院召開記者會說，現行菸酒管理法明定網路賣酒是違法行為，但網路販售酒品的風氣卻不減反增，要求財政部應嚴格執法，管制未成年人飲酒問題。

（中央社記者蘇龍麒台北22日電） 立委林俊憲今天表示，網路賣酒違法，但賣酒風氣不減反增，要求財政部嚴格執法。財政部表示，將加強稽查宣導，罰則若太輕，未來修法可納入考量。

他表示，根據國庫署的資料，近年違法的案件數迅速增加，民國101年一年僅有27件，裁罰金額僅40萬元；而106年1月至10月份，就已達到277件，裁罰金額共330多萬元，顯示網路賣酒問題日益嚴重，甚至還有用APP來賣酒。

他說，有業者被台北市政府裁罰2次，總共被裁罰4萬元卻拒不改善，業者知法犯法的行徑簡直藐視法律，如果政府不加強執行力道，無異是助長業者違法的幫兇。

林俊憲要求財政部應嚴格執行法律來遏止亂象，確實管制未成年者飲酒，維護兒童和青少年的身心健康，以避免憾事發生。

財政部國庫署菸酒管理組長李貞芳說，網路賣酒議題在過去幾年經過廣泛討論，各界意見不同，目前還沒有定論，財政部還在持續收集相關資料。

她說，近兩年網路賣酒次數有增加情形，也請地方政府加強查緝及加強宣導，民眾如果發現也可以檢舉，因此件數有所增加。她表示，為了加強宣導，財政部今年也製播宣導短片，會在明年1月播送，後續會列為稽查宣導重點。

對於網路賣酒的罰則，李貞芳說，地方政府會依照實際情況判定，視情節輕重或影響酌情考量，可以按次連續處罰，如果覺得罰則太輕，未來修法研議過程中，也可以納入考量。1061222