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中央社

2018全球5選舉 美期中牽動總統大選

中央社2017/12/22 12:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約21日專電）2017年進入尾聲，時代雜誌列舉2018年全球5大值得關注選舉，包括墨西哥、巴西、義大利、美國和土耳其。其中，美期中選舉攸關2020總統大選，依往例執政黨期中表現均不理想。

美國總統川普就任剛滿一年，施政風格與以往元首大相逕庭，雖然國會通過稅改案係他的一大勝利，但川普的民調依舊浮沉，反彈聲浪仍大。

明年11月美期中選舉將改選眾議院所有435席次、而100席聯邦參議員也將改選34席。將是川普就任後第一次全國性政績檢驗。

時代雜誌（TIME）提及，很多人把阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾（Roy Moore）選舉失利，作為風向測試指標。但他是先天性失調候選人，讓其勝選機率近乎不可能。

報導指出，歷屆執政黨在期中選舉少有好表現，總統所屬政黨平均失去25席眾議員、4席參議員。依目前政治氛圍看來，現任總統也難以突圍。

時代提及，摩爾敗選讓民主黨出現一線希望，期盼重新拿回參議院，他們將進行26席保衛戰。2018年期中選舉結果勢必牽動2020年總統大選兩黨競逐態勢。

另外，墨西哥及巴西將於明年7月、10月舉行總統大選，義大利3月的選舉也很重要，可能啟動退出歐元區或歐盟程序，至於土耳其總統大選表定2019年，但也可能提前在2018年舉行。1061222

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