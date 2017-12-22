2018全球5選舉 美期中牽動總統大選

時代雜誌（TIME）提及，很多人把阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾（Roy Moore）選舉失利，作為風向測試指標。但他是先天性失調候選人，讓其勝選機率近乎不可能。

明年11月美期中選舉將改選眾議院所有435席次、而100席聯邦參議員也將改選34席。將是川普就任後第一次全國性政績檢驗。

美國總統川普就任剛滿一年，施政風格與以往元首大相逕庭，雖然國會通過稅改案係他的一大勝利，但川普的民調依舊浮沉，反彈聲浪仍大。

報導指出，歷屆執政黨在期中選舉少有好表現，總統所屬政黨平均失去25席眾議員、4席參議員。依目前政治氛圍看來，現任總統也難以突圍。

時代提及，摩爾敗選讓民主黨出現一線希望，期盼重新拿回參議院，他們將進行26席保衛戰。2018年期中選舉結果勢必牽動2020年總統大選兩黨競逐態勢。

另外，墨西哥及巴西將於明年7月、10月舉行總統大選，義大利3月的選舉也很重要，可能啟動退出歐元區或歐盟程序，至於土耳其總統大選表定2019年，但也可能提前在2018年舉行。1061222