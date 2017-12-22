美國人對未來經濟信心稍降 消費者舒適度指數至今年低

彭博消費者舒適度指數 (Bloomberg Consumer Comfort Index) 周四公布，數據顯示美國民眾 12 月份對美國經濟前景的信心降低，追平今年以來低點。每周彭博消費者舒適度指數也降到 2 個月以來最低。

兩項指標主要調查美國人對經濟的看法及財務狀況，雖然略微走低，但其實仍維持在歷史相對高點附近。

《彭博》報導指出，截至 12 月 17 日當周，12 月份的經濟預期指數從 53 下降到 47，單周彭博消費者舒適度指數則從 51.3 降至 50.8，是截至 10 月 8 日當周以來最低。