名家論壇》鈕則勳／接連政治操作　只是在打七傷拳

先從利基來說明，政治性法案修法及相關政治操作可以使深綠獨派買單，畢竟蔡政府在缺乏政績的情況下，中間選民流失嚴重，甚至連淺綠選民都對支持蔡連任意興闌珊，特別是勞基法再修法過程中，連原來力挺民進黨的青年及勞工團體都對其強力批判；在此困境中，唯有祭出高度政治性或帶有意識形態訴求的操作，深綠選民才會力挺，也才能彌補青年及勞工選票的流失及阻擋時代力量對深綠板塊的攻堅，維持基本盤。

民進黨最近接連祭出了許多政治操作，包括促轉條例、公投法修法、政黨補助候選人門檻、組織犯罪條例等修法，到日前新黨人士以「證人」身分被檢調搜索約談，可看出民進黨在無政績的情況下，為保執政權，心中已有迫切的危機感，只能以政治性法案及議題的操作，來掩飾無政績的心虛，雖然這樣的操作對其仍有利基，但這樣的操作就真的是勝選保證？或許未必，恐怕這些操作只會淪為「七傷拳」。

其次，前陣子勞基法再修法社會輿論譁然，充滿著對民進黨全然不利的氛圍，其當然想突破這樣的困境，在無法與利害關係團體有效的溝通、讓其買單的情況下，可能操作方法便是藉由高度政治性法案修法來轉移焦點，或是以更大的爭議來企圖取代前一波的爭議。

再者，不論是藉促轉條例來進一步要刨國民黨的根，還是以組織犯罪條例鬆綁為「持續性或牟利性」欲針對統促黨或愛國同心會等統派團體，又或是針對新黨青年幹部以「證人」身分被搜索約談；很明顯的，民進黨當然是希望將泛藍或統派政黨進行更強的壓制，一方面讓其無力和民進黨抗衡，另方面也希望藉此些操作來形成「寒蟬效應」，斬斷這些政黨可能獲得的社會支援。

基於上述利基，民進黨接連的政治操作應能達到其鞏固政權的些許效果，但這些操作中卻存在著相當程度的風險。第一，大綠小綠的衝突態勢正順勢拉高，公投法修正民進黨不敢納入其以前所喊的領土、兩岸議題等修法，時力便趁勢將此議題喊得漫天響，欲切割民進黨深綠票盤；不僅如此，其在勞基法修法立場也與民進黨背道而馳欲收青年及勞工選票，特別是當國民黨監督愈形不力時，時力監督民進黨力道愈強，就愈能取代國民黨的地位，況且明年議員選舉，時力提名欲遍地開花，在搶不到藍軍票源的情況下，趁民進黨勢弱時蠶食鯨吞其票盤，當然可能。

第二，媒體輿論多指出民進黨這次對新黨青年幹部下手，太超過比例原則，也侵蝕了其原本標榜的民主及人權價值，即便民進黨立委保證「高層不知道」，但這樣的話又怎會有說服力？畢竟總統府發言人針對此事發言的雲淡風輕、避重就輕，就連民進黨原本念茲在茲所堅持的人權價值，似乎都不曾提及；而這樣的相關態度與之前檢調的作法，在社群媒體上也形成了大量對政府不利的負評，這樣的社會不滿情緒如果愈形集結，難保不會出現類似大埔案或大陽花學運等大型抗議活動，正面與民進黨對峙。

第三，這一系列的政治操作，或許亦可能讓原本已經渙散的藍軍票源，有個回流與鞏固的契機，只要國民黨在當下拿出一些對抗民進黨的魄力與黨內改革的實效；如強化明年選舉提名人選的亮眼指數，或是針對民進黨不當作為，跳脫只有「嘴砲式」的傳統老梗操作，拿出更有戰略觀的立院攻防作為，藍軍選票回流當有機會。

綜上所述，民進黨雖自認政治操作雖有利基，但卻存在著非常大的風險，七傷拳的效果恐怕讓民進黨短多長空。

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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