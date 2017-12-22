透過尋寶遊戲 師大生帶領偏鄉孩童新體驗

（中央社記者余曉涵台北22日電）台灣師範大學地理系學生鄭怡礽、東亞學系呂晴今年參加「蹲點．台灣」活動，利用地理系專長，帶領台南菁寮村學童進行「定向越野」尋寶遊戲，為孩子帶來新奇的體驗與視野。

鄭怡礽、呂晴發揮專長，帶領台南菁寮村學童進行「定向越野」尋寶遊戲，將闖關貼紙放在菁寮村的各個具有文化歷史意義的地方，讓孩子解謎後親自到各地用眼睛觀察自己的家鄉，為孩子帶來新奇的體驗與視野。

同時兩人共同完成社區MV，見證青年對家鄉的熱愛，也讓鄭怡礽、呂晴獲得蹲點大賞獎。台南菁寮村牧師吳秋安說，鄭怡礽、呂晴到菁寮村時很開放自己，並融入菁寮村的生活。