透過尋寶遊戲 師大生帶領偏鄉孩童新體驗

（中央社記者余曉涵台北22日電）台灣師範大學地理系學生鄭怡礽、東亞學系呂晴今年參加「蹲點．台灣」活動，利用地理系專長，帶領台南菁寮村學童進行「定向越野」尋寶遊戲，為孩子帶來新奇的體驗與視野。
鄭怡礽、呂晴發揮專長，帶領台南菁寮村學童進行「定向越野」尋寶遊戲，將闖關貼紙放在菁寮村的各個具有文化歷史意義的地方，讓孩子解謎後親自到各地用眼睛觀察自己的家鄉，為孩子帶來新奇的體驗與視野。
同時兩人共同完成社區MV，見證青年對家鄉的熱愛，也讓鄭怡礽、呂晴獲得蹲點大賞獎。台南菁寮村牧師吳秋安說，鄭怡礽、呂晴到菁寮村時很開放自己，並融入菁寮村的生活。
中華電信基金會今天舉行「2017中華電信基金會感動傳承典禮」，會中遍布全台各地的「數位好厝邊」社區代表和「蹲點．台灣」學生都到場參加。
中華電信基金會表示，截至今年底已經有92個「數位好厝邊」，每年平均開設1000小時以上的數位應用課程，每年平均近5000人次上課，希望從不同面向陪伴社區多元發展，並縮短城鄉差距。
「蹲點．台灣」活動則是帶著各自的專業背景，為社區導入青年資源，活動從2009年開始以來，已有超過40校、80科系，近600位大專青年參與。
中華電信基金會指出，明年1月將利用寒假時間試辦「蹲點．台灣．心南向」，第一站前往越南，邀請在台越南新二代組隊，回到越籍媽媽的家鄉，希望可以透過蹲點的過程，讓新二代看見自己的能量。1061222