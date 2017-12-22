台清交成設AI創研中心 科技部5年砸160億

科技部政務次長許有進說，為了吸引國際優秀人才，專案計畫主持人，依照計畫規模及績效，核給每月最高6萬元研究費，盼以高薪資吸引人才；同時號召300名專家投入AI研發，預計每年可培育出3000名AI人才。

許有進表示，創研計畫有5大目標，包括培育領導人才、打造AI創新環境、研發尖端技術、促成國際級AI創研中心、以及成功孕育出數家AI公司，確保台灣在AI時代來臨時，競爭力不會輸給其他國家。

科技部長陳良基指出，今年是AI元年，預計5年後就會有越來越多不同產業AI技術成熟，開始進入市場，到時再發展AI就來不及了；這次計畫金額高達160億元，但對比國外來說，金額仍然無法比，但科技部會善用有限資源，全力提升AI產業。

陳良基表示，創研中心計畫選出67件計畫推動，其中，21件屬於生技醫療部分，占比最大，顯見生醫具未來實用性，所以，由台大、成大兩校共同負責生醫創研；且為了確保成效，將設鞭策機制，5年後視成果效益，要求不合目標的中心、計畫退場，留下好的東西持續發展。1061222