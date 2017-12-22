聯想控股股價本周漲了超過40% 創2年新高 誰幹

新浪財經報導指出，聯想控股總股本為 23.562 億股，流通股本為 3.919 億股。紫光控股此次增持，導致所持有股份比例超過聯想控股流通股本的 5%，根據相關條例，進行披露。通過計算得出，紫光控股約持有聯想控股 1960 萬股 H 股，占總股本的 0.83%。

新浪財經今 (22) 日報導，紫光控股 (0365-HK) 昨 (21) 日晚間公告稱，公司 12 月 19、20、21 日三日合計共買入聯想控股 (33396-HK) 股份 292 萬股，累計增持聯想控股比例超過 5%。雪球報導，自 12 月 18 日開始，聯想控股股價連續上漲，4 天大漲 42.18%。截止 12 月 21 日收盤，公司股價已經漲至 30 港元，創出了兩年來的新高。而聯想控股今日股價續攻高，盤中最高站上 31.7 港元，漲逾 5%

紫光控股公布，2017 年 12 月 21 日，公司自公開市場共購入 182 萬股聯想控股股份，總代價約 5704.17 萬港元，平均購入成本價約每股 31.34 港元。

此外，2017 年 12 月 19 日至 12 月 20 日，公司分兩次購入共 110 萬股聯想控股股份，總代價約 2828.1 萬港元。

紫光控股稱，經考慮聯想控股的財務表現，公司認為購入聯想控股股份屬一項具有吸引力的投資，有助於提升本公司投資回報。

報導報出，聯想控股連續大漲，市場上出現多種猜測。市場有分析指出，聯想控股旗下三大財務投資平台之一的君聯資本投資的韓國娛樂公司 BigHit 可能要 IPO 是背後的原因。不過對於這種猜測，聯想控股否認。

信報財經報導，聯想控股公告指出，Big Hit 是君聯資本管理的基金投資項目。該公司作為君聯資本有限合夥基金的有限合夥人之一，並不知悉 Big Hit 上市計劃相關訊息。

董事會亦注意到，該公司股價及成交量於近期均有所上升。不過，確認除上述事宜，並不知悉該等價格或成交量變動的任何原因，或須予披露的任何內幕消息。