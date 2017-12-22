不婚不生族增 2房產品受歡迎去化快

（中央社記者韋樞台北22日電）台灣社會不婚不生族愈來愈多，居住空間需求跟著變化，房屋比價平台發現，與2014年前3季相比，今年前3季兩房產品交易量縮44%，開價反上揚2%，網路待售量較少，去化速度快得多。

房屋比價平台屋比根據內政部資料顯示，2017年第3季全國設有戶籍的住宅，每戶人口數在2人以下者高達293萬9201戶，占全國整體695.3萬戶約42.3%，甚至與2013年底相較，短短不到4年增加逾30萬戶。

屋比進一步彙整六都實價登錄資料統計發現，房市從2014年反轉走跌交易量能大縮，但今年前3季2房產品交易量1萬3032棟，較2014年前3季量縮約44%，明顯少於其他套房、3房或4房型動輒46%到75%的縮幅。