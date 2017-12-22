不婚不生族增 2房產品受歡迎去化快

（中央社記者韋樞台北22日電）台灣社會不婚不生族愈來愈多，居住空間需求跟著變化，房屋比價平台發現，與2014年前3季相比，今年前3季兩房產品交易量縮44%，開價反上揚2%，網路待售量較少，去化速度快得多。
房屋比價平台屋比根據內政部資料顯示，2017年第3季全國設有戶籍的住宅，每戶人口數在2人以下者高達293萬9201戶，占全國整體695.3萬戶約42.3%，甚至與2013年底相較，短短不到4年增加逾30萬戶。
屋比進一步彙整六都實價登錄資料統計發現，房市從2014年反轉走跌交易量能大縮，但今年前3季2房產品交易量1萬3032棟，較2014年前3季量縮約44%，明顯少於其他套房、3房或4房型動輒46%到75%的縮幅。
在市場一片讓利風之中，各種房型的房價都在走軟，但今年前3季六都2房房價每坪約新台幣36.3萬元，比去年同期的35.6萬元逆勢上揚2%，相較其他房型3.1%到5.2%的降幅，屋主信心明顯較強。
屋比創辦人葉國華表示，坪數不大但交通便利的2房產品，因總價較低，空間也較套房、3房產品有彈性，更符合目前少子化的家庭成員需求，近年市場熱度不僅攀升，更能抗跌空頭市場，甚至率先反彈上揚，未來要脫手時，也不怕被套牢。
屋比房屋趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，雖然近兩年市場出現大量2房的首購產品，但不需擔心供給過剩。
根據屋比統計，目前全台六都2房的網路待售量共1萬7334戶，占六都整體住宅待售比僅19%，相對其他3房有4萬2395戶(占46.5%)、4房以上有2萬2981戶(占25.2%)，2房總價較親民，以今年內政部資料指出每個月平均去化1448戶2房來看，目前待售2房物件只要12個月就可以去化完畢，供需相對健康，賣壓相對較低，也較具有保值性。1061222