比特幣大跌 盤中一度破14000美元 連6個交易日

在比特幣的領跌之下，主要虛擬貨幣亦全數大幅走低，包括以太幣跌幅來到 15.55%、比特幣現金大跌 32.59%、萊特幣跌幅則較小 6.73%。

週五 (22 日) 早晨比特幣即出現大跌走勢，而截至午盤 12 時許，比特幣跌幅更是一度擴大超過 15% 跌破 14000 美元的整數關口，連續六個交易日呈現下跌，隨後跌勢小幅收斂至 14000 美元附近交投。

上週美國證管會 (SEC) 主席 Jay Clayto 即曾經發表長文，針對比特幣引爆的投機熱潮再次提出警告，Jay Clayto 表示，目前比特幣仍缺乏監管，這對散戶來說可謂是存在著巨大風險。

而英國央行金融監理局 Andrew Bailey 也於上週警告散戶投資人，投資比特幣這類高波動、高投機的商品，心態上要建立好「血本無歸」的準備。

隨著近一年來比特幣的大漲，市場經濟學家分析，目前投資者對比特幣的狂熱，已超越了 1634-1637 年的「鬱金香狂熱」，康宏投資 (Convoy Investments) 創辦人即直言，比特幣熱潮正式成為人類歷史上最大的資產泡沬。

下圖顯示出歷史上一些知名的資產泡沫，在比特幣價格不斷飆升下，恐成最大的泡沫，王昊昊指出，在今年比特幣價格已上漲了 17 倍，而過去 3 年則是翻漲 64 倍，比鬱金香當年的價格飆漲還迅速。