日創紀錄國防支出 對美軍購犧牲自主

強化防衛北韓飛彈攻擊包括購買新式、更遠程的攔截彈SM-3 Block IIA。SM-3 Block IIA設計用以在太空擊毀彈道飛彈，以及升級對付來襲彈頭最後一道防線的愛國者飛彈連，另準備建置2座陸基神盾雷達站。

路透社報導，據日本政府公布的預算明細，明年4月1日起新財政年度的國防開支，將連續第6年成長，增加1.3%來到5.19兆日圓（457億6000萬美元）。最大的規劃項目是加強防衛可能的北韓彈道飛彈攻擊，達1370億日圓（約12億美元）。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本政府今天通過創紀錄的軍事預算，卻未列出足夠的額外經費，避免購買美製彈道飛彈防衛設備的資金揮霍，排擠到雄心勃勃國產匿蹤戰機F-3的計畫。日本決定延後F-3戰機研發。

日本也將花22億日圓，籌購能打擊位於北韓境內目標的中程空射巡弋飛彈，以嚇阻平壤任何潛在攻擊。

不過主要為購買美製裝備的鉅額開銷，已開始迫使日本國內的項目遭削減，國內項目有助像是三菱重工、川崎重工等在地國防合約商維繫自身軍工基礎。這已迫使日本縮減長久以來雄心勃勃的先進匿蹤戰機F-3的製造。

消息人士11月告訴路透社，日本將推遲研發F-3的決定。為抗衡中國大陸軍事科技進步的F-3，研發計畫預估超過400億美元。

在8月提交的預算案裡，有一筆74億日圓的新式大型飛機發動機測試設備，是日本防衛省準備測試F-3發動機原型機之用，但這筆經費不在今天通過的預算之內；另一筆用於F-3研發的24億日圓，也被砍至16億。

法新社報導，日本政府今天表示，他們的國防預算到下個預算年度，將膨脹到創紀錄約460億美元。日本正強化自身的飛彈防護能力，以對抗北韓威脅。

日本下個預算年度將從明年4月起算，國防支出只是8600億美元全國總預算的一環。在急劇高齡化社會下，日本的醫療與社福支出如滾雪球般激增，而明年度的總預算也創下歷史紀錄。（譯者：中央社陳亦偉）1061222