失聯移工夫妻打零工 夫染毒又販毒

屏東縣政府警察局東港分局興龍派出所長郭勇男表示，38歲的男性移工約9年前來台在東港當漁工，去年初逃離雇主；35歲的女移工3年多前來台在東港擔任看護，沒多久就逃離雇主家失聯。夫妻倆在東港租屋，平日在漁市場殺魚或搬運漁貨四處打零工。

由於東港外海曾查獲大批毒品走私、越南籍偷渡客及發生多起外籍漁工港邊聚眾鬥毆案，東港警分局近期針對漁港港區周邊、商店等外籍漁工易聚集處臨檢，共臨檢25處108人。結果在一處租屋處查獲一對失聯的印尼籍移工夫妻，男的染毒並且販賣毒品給其他移工。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣東港警方針對東港漁工進行掃毒臨檢，查獲一對印尼籍失聯移工夫妻租屋而住，兩人到處打零工，每人每天賺新台幣1000多元，男移工卻染上毒品，還涉嫌賣毒品給其他移工。

郭勇男說，夫妻倆打零工的收入不錯，每天收入每人約1000元至1300元，但男移工卻在不久前染上毒品。警方20日臨檢時，當場查獲二級毒品甲基安非他命2小包、吸食器3組及磅秤2台，他坦承吸毒，經檢驗尿液呈甲基安非他命陽性反應；妻子尿檢沒毒品反應。

男移工向警方表示，毒品是向台灣人購買，並販賣毒品給其他的漁工。郭勇男說，男移工染毒時間不久，是在台灣染上毒品，目前，警方正追查上下游毒品來源及去處，男移工依違反「毒品危害防制條例」，另案移送屏東地檢署偵辦。

郭勇男表示，東港漁港為全台第二大漁港，港區內外籍漁工經統計900多人，警方平日會對仲介及船主宣導，到目前為止，漁工染毒及販毒情形並不多。

移民署屏東專勤隊表示，失聯移工被查獲後，會依就業服務法及移民法驅逐出境，男移工涉嫌毒品案，將在台灣服完刑期後，再依法驅逐。1061222