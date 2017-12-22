中華職棒／幫兄弟選進王鴻程　名球探王金勇前往費城人

兄弟象二代象成員，也是球隊精神領袖的王金勇，雖然2014年後轉任球探，但這幾年中信兄弟的球員基礎之厚，加上吳東融、王威晨、詹子賢、王鴻程等選手慢慢養成為主力球員，勇哥「慧眼識英雄」的功力，也被美國職棒大聯盟費城人隊相中，經過深思熟慮後，他最後才答應加入費城人隊體系。
前往費城人隊，王金勇謙虛說：「我還要學習，還不夠，希望可以更好。」充分反映他場內場外「金勇」的奮戰精神。
王金勇當球探幾乎可以說是「從無到有」，在沒有任何器材、任何輔助工具，甚至沒有人「教」的狀況下自己摸索，經過每一場比賽，從偏僻的小球場再到國際賽，王金勇也以他的毅力跟決心，幫助球團建立起球探系統與制度，最後光榮前往下一階段。
王金勇說：「其實從教練退下來，跟球探來說是完全不同經驗，因為每個人都有他主觀想法，還有觀念，所以都不太一樣。」
不過王金勇也感謝中信兄弟球團給他很多機會嘗試，他也慧眼識英雄，不但在2015年第7輪挑中曾陶鎔，第10輪挑中林明杰，第13輪挑中王威晨，隔年第4輪就挑中吳東融，第10輪挑中吳哲源，甚至在今年選秀會上還幫助球隊選進蔡齊哲、王鴻程等好手加入，這就是勇哥的價值。
如今王金勇也做出重大決定，他說：「其實國內在球探養成的確是比較少，但這幾年也有越來越好，必經以球探角度跟教練的看法還是不一樣，未來選手退下來先當球探，再去當教練，或許也有不錯幫助。」
此外，王金勇也將會持續在國內、國外，繼續發掘台灣優秀棒球員，球迷在場邊還有機會繼續看到他專注的身影。