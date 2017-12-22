中華職棒／幫兄弟選進王鴻程　名球探王金勇前往費城人

兄弟象二代象成員，也是球隊精神領袖的王金勇，雖然2014年後轉任球探，但這幾年中信兄弟的球員基礎之厚，加上吳東融、王威晨、詹子賢、王鴻程等選手慢慢養成為主力球員，勇哥「慧眼識英雄」的功力，也被美國職棒大聯盟費城人隊相中，經過深思熟慮後，他最後才答應加入費城人隊體系。

前往費城人隊，王金勇謙虛說：「我還要學習，還不夠，希望可以更好。」充分反映他場內場外「金勇」的奮戰精神。

王金勇當球探幾乎可以說是「從無到有」，在沒有任何器材、任何輔助工具，甚至沒有人「教」的狀況下自己摸索，經過每一場比賽，從偏僻的小球場再到國際賽，王金勇也以他的毅力跟決心，幫助球團建立起球探系統與制度，最後光榮前往下一階段。