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營運淡季 大立光12月營收將較11月下滑

鉅亨網2017/12/22 13:05
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股王大立光 (3008-TW) 11 月營收創 24 個月以來新高，隨著時序進入季底，大立光仍維持 12 月營收將較 11 月下滑的看法。

大立光 11 月營收 56.16 億元，年增 7.84%，月增 0.05%，累計前 11 月營收 482.6 億元，年增 12.48%，接近去年全年 483.52 億元。若 12 月營收呈現月減，將打破去年 12 月營收較前一月成長 4.58% 的情形。

蘋果 iPhone X 在 11 月 3 日正式上市，目前來自市場通路回報銷售狀況，蘋果 iPhone X 出貨已較先前順暢，在蘋果官方對 iPhone X 數字尚未正式公布前，各方估計數字大相逕庭，證券分析師張陳浩指出，大立光 12 月營收較 11 月下滑的基調仍不變，代表目前蘋果 iPhone X 組裝仍受相關零組件短缺影響，不排除明年 1 或 3 月才可望改善，屆時蘋果 iPhone X 零組件廠將可望出現另一波營收高峰。

大立光第 3 季單季營收 149.18 億元，稅後純益 77.69 億元，每股稅後純益 57.93 元，優於第 2 季的 35.05 元，也高於去年同期的 51.89 元。累計前 3 季營收 370.39 億元，稅後純益 173.68 億元，年增率 21.6%，每股純益 129.48 元。

大立光股價今天回穩，早盤股價開在 4150 元，最高 4220 元，最低 4115 元，呈現狹幅震盪格局。

大立光日 K 線圖
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