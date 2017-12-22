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2017美Subway關909間門市 加盟主：毛利

鉅亨網2017/12/22 13:02
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知名潛艇堡廠商 Subway 正走向下坡，多數為加盟店的美國門市 2017 年將關閉多達 909 間，大約 3%。

這也是延續了 Subway 同店比銷售於 5 年前開始下滑後，未好轉的趨勢。此外，Subway 整體客流量在 5 年內也減少了 25%。

據 Subway 公佈，目前美國店面為 25835 間，而 2016 年年底為 26744 間，共減少 909 間門市。

然而，此下滑的趨勢已持續了 5 年之久。2016 年 Subway 整體營收減少了 1.7%，而美國分店也減少了 359 間，也是 Subway 第一次關店數多於開店數。

在全球方面，Subway 門市持平。雖然目前全球門市達 44014 間，而 2016 年數據顯示為 44485 間，共減少了 471 間，但把美國減少的 909 間排除後，非美國的全球門市數量是有稍微成長的

上週 Subway 希望重新啟動「5 美元一尺潛艇堡」的優惠，引發了加盟主對於過少的毛利提出抗議。同時，北美行銷主管 Karlin Linhardt 也於週一 (18 日) 辭職。

Subway 開始推出新一代店面設計，也同時投資電子化商務模式。

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