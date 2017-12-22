2017美Subway關909間門市 加盟主：毛利

知名潛艇堡廠商 Subway 正走向下坡，多數為加盟店的美國門市 2017 年將關閉多達 909 間，大約 3%。
這也是延續了 Subway 同店比銷售於 5 年前開始下滑後，未好轉的趨勢。此外，Subway 整體客流量在 5 年內也減少了 25%。
據 Subway 公佈，目前美國店面為 25835 間，而 2016 年年底為 26744 間，共減少 909 間門市。
然而，此下滑的趨勢已持續了 5 年之久。2016 年 Subway 整體營收減少了 1.7%，而美國分店也減少了 359 間，也是 Subway 第一次關店數多於開店數。
在全球方面，Subway 門市持平。雖然目前全球門市達 44014 間，而 2016 年數據顯示為 44485 間，共減少了 471 間，但把美國減少的 909 間排除後，非美國的全球門市數量是有稍微成長的。
上週 Subway 希望重新啟動「5 美元一尺潛艇堡」的優惠，引發了加盟主對於過少的毛利提出抗議。同時，北美行銷主管 Karlin Linhardt 也於週一 (18 日) 辭職。
Subway 開始推出新一代店面設計，也同時投資電子化商務模式。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>