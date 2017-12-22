2017美Subway關909間門市 加盟主：毛利

知名潛艇堡廠商 Subway 正走向下坡，多數為加盟店的美國門市 2017 年將關閉多達 909 間，大約 3%。

這也是延續了 Subway 同店比銷售於 5 年前開始下滑後，未好轉的趨勢。此外，Subway 整體客流量在 5 年內也減少了 25%。

據 Subway 公佈，目前美國店面為 25835 間，而 2016 年年底為 26744 間，共減少 909 間門市。

然而，此下滑的趨勢已持續了 5 年之久。2016 年 Subway 整體營收減少了 1.7%，而美國分店也減少了 359 間，也是 Subway 第一次關店數多於開店數。