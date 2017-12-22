全球房產多數已經太貴 房仲商現在相中希臘

這幾年在全球房市熱之下，夠便宜又合適的投資標的，已經變得愈來愈少，不過中俄的買家還是找到了新的目標－希臘房產。

據《彭博》報導，莫斯科房地產平台 Tranio.com 的執行長 George Kachmazov，在雅典已經買下一棟樓，並在購買另外 5 棟，他打算先買下之後，再賣給國際投資客。

Kachmazov 認為，希臘房產相當具有吸引力－如此，能得到希臘所謂的「黃金簽證 (golden visa)」，並利用簽證自由出入歐洲大部分國家。更重要的是，希臘的房產很有機會反彈，投資人能因此賺上一筆。