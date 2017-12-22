外媒：負債壓力大 萬達將回歸地產業務

根據中國市場研究集團的統計，萬達今年新開了18個萬達廣場，未能達到設定的30個目標。英國金融時報（FT）報導，萬達聚焦於核心房地產業務，這可能會減緩萬達公司緊繃的資產負債表。

王健林表示將與蘇寧開展「全面合作」，「我們會把蘇寧做一個核心店，圍繞著蘇寧來做其他吃喝玩樂的配套」。他預計，1000座萬達廣場將覆蓋中國90%以上的城市。

（中央社台北22日電）曾高調跨足影視娛樂產業的萬達集團正回歸核心業務：商業和住宅綜合項目開發。萬達集團董事長王健林日前宣布，將與電子產品零售商蘇寧合作，到2028年推出1000座萬達廣場。

中國房地產諮詢公司同策分析師張宏偉表示，「大連萬達一直在執行輕資產戰略，對於這些萬達廣場，萬達只需將其品牌授權出去，而不需要大量前期投資。」

報導說，萬達當年就是以開發綜合用途空間而聲名鵲起的。這家房地產開發商最出名的開發案就是「萬達廣場」。這個綜合購物、餐飲和娛樂場所與住宅及辦公空間的萬達廣場，共有238個，分布在各地。

近年來，萬達集團積極進行多元化發展，於2016年1月斥資35億美元收購好萊塢製片公司傳奇娛樂（Legendary Entertainment），並於2012年5月斥資26億美元收購美國電影院線AMC娛樂（AMC Entertainment）改變了萬達的業務格局。

萬達集團還大舉建造自己名下的國內休閒資產，包括一個連鎖主題公園，王健林曾說，萬達的主題公園將超越迪士尼樂園。

不過，萬達之後開始傳出債務問題。大連萬達商業地產今年7月將主題公園資產以65億美元出售給融創（Sunac）。標準普爾（S&P）9月將大連萬達商業地產的評級調降為垃圾級。萬達商業地產海外有限公司12月將其在萬達酒店發展65.04%的股權轉讓予王健林全資持有的新公司。

標普全球市場情報的數據顯示，萬達全資或部分擁有的境外集團有107億美元的未償還長期債務。1061222