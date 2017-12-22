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中央社

奇美材：陸大尺寸電視偏光板需求速增

中央社2017/12/22 13:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北22日電）奇美材料公司指出，中國大陸電視面板主流尺寸快速從32吋移到42吋之後，55吋，甚至65吋電視面板需求也迅速成長，帶動偏光板市場往大尺寸移動。

奇美材料表示，擬參與孫公司「昆山之奇美材料科技有限公司」增資案，提供與日東電工株式會社簽訂技術授權，建置全球第1座幅寬2.5公尺偏光板生產線的資金需求，即看好中國大陸大尺寸電視面板用偏光板市場。

奇美材料日前董事會通過，參與間接持股49%孫公司昆山之奇美材料科技有限公司增資，以不超過增資後50%股份，增資7300萬美元。

奇美材料說明，全球第1座幅寬2.5公尺偏光板生產線，是昆山廠第2條偏光板產線，預計2018年動工，2019年量產，主要供應大尺寸電視面板用偏光板。

奇美材料表示，昆山廠現有第一條偏光板產線，也鎖定電視面板用偏光板，全產全銷；台灣廠的偏光板約58%為電視用偏光板，供應最主要單一面板廠客戶，但其餘4成多的中小尺寸偏光板，其實才是真正屬於利潤較高的產品。

奇美材料認為，中國大陸高階偏光板市場太競爭，但中低階市場大餅卻足夠台廠生存，尤其中小尺寸偏光板，陸廠技術還未跟上，台廠仍有相當大的發揮空間。1061222

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