印度史上最大貪腐案 被告全獲判無罪

（中央社記者康世人新德里22日專電）曾被美國「時代雜誌」（TIME）評為「水門事件」級醜聞，號稱金額最多的印度電信2G頻譜貪腐案，特別法庭昨天開庭後，宣判所有被告無罪釋放，中央調查局已準備上訴。
最高法院成立的特別法庭昨天宣判，包括印度前通訊與資訊科技部部長拉加（A. Raja）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）前省長卡魯納尼迪（M. Karunanidhi）的國會議員女兒卡妮莫茲希（M. K. Kanimozhi）、知名商人等2G頻譜分配貪腐案35名被告，全部獲判無罪。
法官塞尼（O.P. Saini）表示，檢方沒有證據證明任何一個被告有罪。在1522頁的判決主文中，法官批評2G頻譜分配沒有犯罪和陰謀，是有些人「巧妙安排選定的些許事實及天文數量的誇大事物創造出來的騙局」。
判決書還指責偵辦單位，偵辦時已提前為這起案件設定基調。
包括拉加等被告微笑走出法庭，並接受群眾歡呼；負責調查的中央調查局等單位則對判決感到震驚，表示將提出上訴。
印度審計會計部2011年11月向國會提交報告指出，拉加涉嫌於2007到2008年間低價向多家電信業者發放第二代行動通訊技術規格（2G）頻譜，導致政府損失約390億美元，這相當於印度政府一年的軍事支出。
拉加在輿論批評下辭職且隨後遭逮捕，中央調查局（CBI）經偵辦後，認為拉加等官員涉嫌收受電信業者鉅額賄賂，而卡妮莫茲希也捲入其中，全被列為被告。
這場弊案導致國大黨前總理曼莫漢（ManmohanSingh）的團結進步聯盟（UPA）政府名譽掃地，印度民眾相信UPA政府許多官員透過裙帶關係進行貪腐，成為印度現任總理莫迪領導國家民主聯盟（NDA）贏得2014年大選執政的關鍵。1061222