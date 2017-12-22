印度史上最大貪腐案 被告全獲判無罪

（中央社記者康世人新德里22日專電）曾被美國「時代雜誌」（TIME）評為「水門事件」級醜聞，號稱金額最多的印度電信2G頻譜貪腐案，特別法庭昨天開庭後，宣判所有被告無罪釋放，中央調查局已準備上訴。

最高法院成立的特別法庭昨天宣判，包括印度前通訊與資訊科技部部長拉加（A. Raja）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）前省長卡魯納尼迪（M. Karunanidhi）的國會議員女兒卡妮莫茲希（M. K. Kanimozhi）、知名商人等2G頻譜分配貪腐案35名被告，全部獲判無罪。

法官塞尼（O.P. Saini）表示，檢方沒有證據證明任何一個被告有罪。在1522頁的判決主文中，法官批評2G頻譜分配沒有犯罪和陰謀，是有些人「巧妙安排選定的些許事實及天文數量的誇大事物創造出來的騙局」。