亞洲新灣區拉抬 高雄大遠百5度蟬聯地王

地政局指出，高雄大遠百第五年蟬聯高市最高地價區段，公告土地現值維持去年每平方公尺新台幣57萬元，換算每坪約188萬元。高雄大遠百位於中山二路與三多四路口，周邊大型商辦及豪宅建案陸續興建，水岸輕軌、世貿展覽館、流行音樂中心等重大建設也相繼開發完成，是區段地價維持不墜主因。

地政局表示，北高雄最高地價區段也與去年相同，落在漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺44萬元，換算每坪約145萬元。漢神巨蛋為高市百貨業龍頭，周邊商圈發展活絡，地價支撐性強。

另外，地政局統計，高市公告土地現值平均調幅為-0.42%，公告地價平均調幅則為-1.00%，雙雙是縣市合併以來首次調降。

地政局指出，高市房地產市場受多項稅制變革及低利率環境影響，今年仍處於量增價穩的盤整階段，各區房價多持平或微降，土地市場價格支撐力道較弱。1061222