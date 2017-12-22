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亞洲新灣區拉抬 高雄大遠百5度蟬聯地王

中央社2017/12/22 13:07
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄22日電）受世貿展覽館等重大建設相繼開發完成拉抬，高雄三多商圈的高雄大遠百百貨第五年蟬聯高市最高地價區段，公告土地現值維持去年每平方公尺新台幣57萬元，換算每坪約為188萬元。

高雄市107年公告土地現值暨重新規定地價22日經高雄市地價及標準地價評議委員會評議通過，高雄市政府地政局今天發布地價評議結果。

地政局指出，高雄大遠百第五年蟬聯高市最高地價區段，公告土地現值維持去年每平方公尺新台幣57萬元，換算每坪約188萬元。高雄大遠百位於中山二路與三多四路口，周邊大型商辦及豪宅建案陸續興建，水岸輕軌、世貿展覽館、流行音樂中心等重大建設也相繼開發完成，是區段地價維持不墜主因。

地政局表示，北高雄最高地價區段也與去年相同，落在漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺44萬元，換算每坪約145萬元。漢神巨蛋為高市百貨業龍頭，周邊商圈發展活絡，地價支撐性強。

另外，地政局統計，高市公告土地現值平均調幅為-0.42%，公告地價平均調幅則為-1.00%，雙雙是縣市合併以來首次調降。

地政局指出，高市房地產市場受多項稅制變革及低利率環境影響，今年仍處於量增價穩的盤整階段，各區房價多持平或微降，土地市場價格支撐力道較弱。1061222

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