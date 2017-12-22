台灣景氣續復甦 中研院估明年經濟成長2.43%

中央研究院今 (22) 日公布「2018 年台灣經濟情勢總展望」，上調今年經濟成長率達 2.64%，並估明年經濟成長率為 2.43%。中研院表示，在明年全球經濟成長與貿易預測持續上修之下，樂觀看待台灣明年景氣。

中研院認為，先進國家經濟表現都有向上增溫的趨勢，為國內出口與投資帶來助益，中國也因經濟結構調整，成長將有所趨緩，因此預期 2018 年實質經濟成長率為 2.43%。

值得注意的是，中研院指出，由於國內經濟仍高度受全球經貿大環境變動影響，須留意包括美國貿易保護主義動向，可能對全球貿易成長帶來的衝擊，另外還有中國不斷擴張的債務問題，聯準會持續升息導致資金波動，以及國際地緣政治風險持續上升等不確定風險。