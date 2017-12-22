台北市107年起 超商禁售購物用塑膠袋

（中央社記者游凱翔台北22日電）台北市環保局今天宣布，明年1月1日起，轄內量販店、超級市場、便利商店不得販售購物用塑膠袋，但民眾可購買「環保兩用袋」，付費一次，可擁專用垃圾袋、購物塑膠袋2功能。
環保局上午舉辦「擴大減塑記者會」，副局長盧世昌簡報指出，台灣被稱塑膠王國，根據聯合國估計，西元2050年的海洋塑膠垃圾將比魚類還多，而台灣1年用掉180億個塑膠袋，平均每人1年782個，是歐盟標準3.9倍。
盧世昌表示，為了減少塑膠對環境危害，環保署公告明年1月起將擴大塑膠袋限制使用範圍，共有14業別不得免費提供塑膠袋；而台北市也率全國之先，明年1月起，量販店、超市、便利商店禁售購物用塑膠袋，並實施「兩袋合一」政策。
擴大塑膠袋限制使用範圍部分，原本已限制的類別為：公部門、私立學校、百貨公司、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店；現在擴大至藥美粧及藥局、醫療器材、3C零售、書局及文具店、洗衣店、飲料店、西點麵包店，共14業別。
若業者違反規定免費提供塑膠袋，初犯將勸導，第二次後將依廢棄物清理法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。
兩袋合一部分，明年1月起，台北市量販店、超級市場、連鎖便利商店業者禁售購物用塑膠袋，民眾若有需求，可購買「環保兩用袋」，只要付費一次，就可擁有購物用塑膠袋、專用垃圾袋雙重功能。
尺寸規格上，兩用袋分為3公升小型袋（每個1元）、6公升中型袋（每個2元）、14公升大型袋（每個5元）共3種不同尺寸。1061222