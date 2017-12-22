台北市107年起 超商禁售購物用塑膠袋

（中央社記者游凱翔台北22日電）台北市環保局今天宣布，明年1月1日起，轄內量販店、超級市場、便利商店不得販售購物用塑膠袋，但民眾可購買「環保兩用袋」，付費一次，可擁專用垃圾袋、購物塑膠袋2功能。

環保局上午舉辦「擴大減塑記者會」，副局長盧世昌簡報指出，台灣被稱塑膠王國，根據聯合國估計，西元2050年的海洋塑膠垃圾將比魚類還多，而台灣1年用掉180億個塑膠袋，平均每人1年782個，是歐盟標準3.9倍。

盧世昌表示，為了減少塑膠對環境危害，環保署公告明年1月起將擴大塑膠袋限制使用範圍，共有14業別不得免費提供塑膠袋；而台北市也率全國之先，明年1月起，量販店、超市、便利商店禁售購物用塑膠袋，並實施「兩袋合一」政策。