來趟石門水庫旅遊　一起吃活魚賞美景

石門水庫一年四季，湖光山色，風景秀麗。石門水庫對外可連接十幾個旅遊景點，包括大壩、溢洪道、遊湖碼頭、溪洲公園、槭林公園、南苑生態園區等。園區大小公園綠樹成林，有自行車步道，也有環湖遊艇，提供旅客多元的休閒樂趣。未來將以「打造運動觀光品牌」、「推動主題創意環境」、「優化自然生態旅遊」三大主軸，創造石門水庫生態運動的特色旅遊、主題旅遊與深度旅遊，成為有慢跑、自行車等的運動旅遊的景點。

桃園市政府今年舉辦「2017桃園石門活魚節」，與二十多家石門在地活魚餐廳及商家合作，石門水庫最著名的美食便是石門活魚，每家活魚餐廳各有不同的招牌，吃法多達200種。透過網路抽獎活動、票選活動、抵用券等方式，吸引民眾前來石門水庫周邊景點遊玩的同時，也能享用在地新鮮的石門活魚料理，不僅促進了石門水庫地區觀光，也讓民眾體會到桃園石門旅遊的樂趣。