藥物濫用奪命... 美國人平均壽命連2年下降

國家健康統計中心死亡數據統計負責人 Bob Anderson 表示，「我還是認為這並不能被稱作是趨勢，因為你還是需要 2 個以上數據點來比較... 但連續 2 年下滑的確令人擔憂。」他對於藥物過量致死感到特別憂心，其中多數與鴉片類藥物有關。

根據週四 (21 日) 由美國國家健康統計中心 (National Center for Health Statistics) 公佈的 2016 年數據，平均每位美國人現在能活到 78.6 歲，較前 1 年減少 0.1 歲，女性與男性平均壽命分別為 81.1 歲與 76.1 歲，相差整整 5 歲。

據《CNN》報導，美國人的平均壽命自去年再度出現下滑，連續 2 年下滑現象為 20 幾年來首見。

Bob Anderson 指出，藥物相關問題致死案件正在增加，「如果我們不謹慎些，平均壽命可能連續 3 年下滑，而這將是 100 年前流感大流行 (Spanish flu) 以來首見。」

報告顯示，美國人前 10 大死因仍維持不變，佔所有死亡數 74.1% 。其中心臟疾病、癌症、慢性下呼吸道疾病、中風、肺炎及流感、糖尿病與腎臟疾病的死亡率出現下滑，意外事故傷害、阿茲海默病毒與自殺致死率增加。

意外事故傷害包含藥物濫用，去年至少在美國奪走 6 萬 3600 條性命。 Bob Anderson 無奈表示：「只見這樣的情況愈來愈多，而且正在快速增加。過去，此情況的增加會完全與心血管疾病致死率下滑相抵銷，但近年約從 2010 左右開始出現的情況是，心血管疾病致死率的下滑明顯放緩。因此，藥物過量致死對整體死亡率的影響更為明顯。」