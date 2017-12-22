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中央社

農委會：農舍農業設施合訂辦法違法無效

中央社2017/12/22 13:19
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）宜蘭縣20日預告草案將農舍與農業設施申請比例合計，明天將開公聽會。農委會副主委陳吉仲表示，農委會不會派員參加，並指將申請農舍與農業設施合訂一個辦法，違反中央法規無效。

宜蘭縣政府20日預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，其中「農舍加上農業設施不超過農地40%」，被質疑超越現行中央法令規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐擴大農舍興建比例。宜蘭縣政府並認為有些規定更嚴了。

宜蘭縣政府明天將就上述草案召開公聽會。農委會今天特地召開「沒有農業就沒有農舍」記者會說明。

陳吉仲指出，「農業用地興建農舍辦法」依據「農業發展條例」第18條第5項規定訂定，此辦法第9條規定，申請興建農舍之農業用地，其農舍用地面積不得超過該農業用地面積10%，扣除農舍用地面積後，供農業生產使用部分之農業經營用地應為完整區塊，且其面積不得低於該農業用地面積90%。

他並說，辦法規定的90%農業用地面積必須是完整的，不能影響農業生產環境；同辦法第2條第2項規定，應由申請人檢附「依中央主管機關訂定」的經營計畫書格式，載明農業經營現況、農業用地的整體配置及其他事項，送請直轄市、縣（市）主管機關審查，地方政府無權另訂格式。

另外，「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」依「農業發展條例」第8條之1第3項規定訂定，此辦法第7條規定，申請本辦法所定各項農業設施，其所有農業設施總面積，不得超過申請設施所坐落之農業用地土地面積之40%。

陳吉仲強調，以上兩個依據農發條例訂定的辦法，就是將農舍跟農業設施分屬兩個不同的辦法規範，不能只看數字上的加總，農業用地必須完整；不管哪一個地方政府，若要訂定自治辦法，都要依中央政府法規訂定，「地方制度法」第30條說明很清楚，自治條例牴觸中央法規，就是無效。

他並具體舉例，如果有地方政府要把農舍跟農業設施這兩個規範合併訂成一個辦法，就是無效；農委會有收到宜蘭縣舉辦公聽會之文，但是不會派員參加，因為今天的記者會就代表農委會的立場。

媒體聯訪追問是否要修「農業用地興建農舍辦法」，限制農舍移轉的身分？他說，農發條例立法精神就是農舍起造人要是農民，承受人本該也是農民，若法規待釐清，也會盤點。至於宜蘭縣政府的草案若再送議會審查，執行地方法規訂定流程，是否有行政疏失？陳吉仲說，確認是否有行政疏失是監察院的職責。1061222

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