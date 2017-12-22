紫光控股買聯想控股的原因是...

雪球表示，聯想控股過去長期被低估，以及 長期不被市場理解。雪球指出，一直以來，聯想控股忍受着 PB 不到 1 倍，PE 不到 10 倍的尷尬處境。在港股大牛市的背景下，遭受著「不公正」待遇。聯想控股股價長期維持在 17—21 港元，目前其每股凈資産為 25.78 港元，股價已經長期跌破凈資産價格。

雪球報導，股價一向表現低迷的聯想控股（0396-HK) 走出了一波驚人的漲幅。自 12 月 18 日開始，聯想控股股價連續上漲，已經連續漲了 5 日，背後的大金主是紫光，然而為何紫光要投資聯想控股？雪球分析從價值投資角度講，買股票有兩個原則。第一，要足夠便宜，第二，要買到好公司的股票，而且買夠量。好公司的標準包括良好的公司治理結構，以及穩定的成長性。顯然，目前的聯想控股股價符合上述兩個投資標準。

儘管業內周知，聯想控股是聯想集團 (0992-HK) 的母公司，然而數據顯示，聯想集團為聯想控股提供了將近 94% 的銷售收入。不過，自上市以後，聯想集團對聯想控股的凈利潤貢獻逐步弱化。2014 財年，聯想集團貢獻的凈利潤占聯想控股的 40.9%，是其主要的業績支柱，到 2016 年，這一數字已降低到 27.5%，到今年中報，其凈利潤占比更降低到不足 1%。

然而，聯想控股的股價卻嚴重受制於聯想集團的業務表現，一般投資人對聯想控股的價值認知也依賴於聯想集團。從兩家公司近年來的股價走勢也可見一斑。

聯想控股是一家大型投資控股集團，投資於 IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地産以及化工與能源材料六大板塊。他的發展戰略是「戰略投資」與 「 財務投資 」 並駕齊驅。市場給了 「 雙輪驅動、獨具特色 」 一定分量，但是，資本市場並沒有完全理解這一戰略的意圖。

聯想集團創辦人柳傳志就曾公開表示，市場並不理解聯想控股的業務，仍然停留於從事 IT 業務的聯想集團。他還強調了聯想控股不會減持聯想集團，將積極佈局，加強戰略投資，以平衡發展和減輕聯想集團所産生的影響。

一直以來，這類混合型的資産組合容易讓市場産生迷惑，投資人總是習慣性迴避這些企業。很多投資機構對聯想控股的態度是看不懂、不想看。

不過隨着港股市場走向牛市，聯想控股所投資企業逐漸成長，並且能真正帶來價值回報的時候，很多投資者便會重新構建對聯想控股的分析體系。

此前，聯想控股戰略投資的神州租車 (0699-HK) 已於 2014 年在港股上市。當前，拉卡拉支付正處於創業板的申報階段。集團戰略投資與財務投資雙輪驅動的業務模式正逐步發力，投資企業逐漸開花結果，這些都將陸續化作豐厚的投資回報。

聯想集團真正的價值正逐步被市場認可。當各個業務板塊協同效應真正體現出來的時候，企業市值表現將逐漸修復，聯想控股正是走在了修復估值的這條路上。

聯想控股股價

然而，紫光集團為何要買入聯想控股股票？從價值投資角度講，買股票有兩個原則。第一，要足夠便宜，第二，要買到好公司的股票，而且買夠量。好公司的標準包括良好的公司治理結構，以及穩定的成長性。顯然，目前的聯想控股股價符合上述兩個投資標準。

據 12 月 21 日晚發布的公告顯示，紫光集團旗下紫光控股 (0365-HK) 於 12 月 19 日至 21 日合計增持聯想控股 292 萬股，占後者流通股 5.28%。報導指出，紫光集團已經成長為中國最大的綜合性整合電路企業，全球第三大手機晶片企業；在企業級 IT 服務細分領域排名中國第一、世界第二。

而在企業信息服務、IT 製造業、移動設備等領域，紫光集團與聯想控股所投資企業有較大合作空間。此外，聯想控股豐富的海外併購經驗，也將與紫光集團的跨境併購需求，産生有效結合。當前，各國政府對整合電路産業實施嚴格的技術封鎖，可以想象，運作過多個大型海外併購項目的聯想控股，無疑將助力紫光集團的海外收購計劃。

於此同時，力爭成為世界科技強企的紫光集團，需要對外進行戰略性投資。而斥重資佈局存儲晶片及晶片製造，紫光集團也需要進行合理的財務投資。而聯想控股在港上市已近三年，諸多限制將被解除，紫光集團的投資也踩準了時點。