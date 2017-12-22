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國喬Q4動能持穩 全年獲利挑戰8年新高

鉅亨網2017/12/22 13:23
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國喬 (1312-TW) 今年受惠主力產品 SM 與 ABS 價格俏及供需佳，第 3 季單季獲利已超越上半年表現，且前 3 季表現優於去年同期、每股純益達 2.44 元，全年表現樂觀可期，法人預估，國喬今年 EPS 可望挑戰 2009 年來新高。

國喬第 3 季獲利已超越上半年表現，且前 3 季表現優於去年同期，加上中國 ABS 需求暢旺，帶動國喬中國轉投資收益表現，預估在本季營運助攻下，今年全年獲利表現樂觀，法人估 EPS 有機會挑戰 2009 年來新高。

展望明年首季，國喬樂觀看待，國喬表示，目前 SM 報價有下滑趨勢，ABS 則是近期需求開始轉弱，但在產品循環築底後，明年首季可望再向上，不過，受到農曆春節假期影響工作天數，預估明年首季營運表現將與本季相近。

展望明年產業景氣，國喬指出，SM 明年中國新增產能不多，且有些到下半年才會開出，對市場影響不大，預期明年 SM 供需狀態健康、供給緊俏，惟明年 2 月中國對台韓美 SM 反傾銷初步裁定出爐，SM 市場可能面臨重整，此為其中最大變數；而 ABS 今年可說是近幾年來最好的一年，國喬指出，今年 ABS 上下游表現均相當不錯，明年審慎樂觀，預期將比 SM 供需更為緊俏。

國喬第 3 季稅後純益 12.23 億元，季增高達 5 倍，每股純益 1.35 元；前 3 季稅後純益 22.05 億元，年增 49.16％，每股純益達 2.44 元。

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