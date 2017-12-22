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HBL／怒摔戰術板　東泰教練祭血取關鍵勝

記者鍾東穎／高雄報導2017/12/22 13:38
▲東泰高中總教練高丁國柱比賽第二節激動怒摔戰術板，因此割破手指流血。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.22）
▲東泰高中總教練高丁國柱比賽第二節激動怒摔戰術板，因此割破手指流血。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.22）

106學年度HBL男子組複賽，今(22)日青年高中對戰東泰高中，東泰總教練高丁國柱比賽第二節激動怒摔戰術板，還因此割破自己手指流血，而這番激情也喚醒球員，東泰最終以66:˙71拿下關鍵第二勝。東泰賴伯彥攻下全場最高27分。

其實籃球比賽，教練在場邊激動怒喊、或是在比賽中大罵球員是常見的現象，甚至是比賽的一部分。今天東泰高中教練激情演出就是為了讓球員「不要再犯無謂的規」高丁國柱說。

東泰今天上半場早早取得20分領先，但主力球員紛紛達到三次犯規，高丁國柱不滿的表示「對手都是藉罰球得分， 以往都是好聲好氣講，這次才想說用強硬方式震醒球員。」

自此一砸，東泰從領先18分拉開到25分，不過不僅戰術板成祭品，高丁國柱左手食指也被戰術板碎片割傷。但高丁國柱也認為，太過多次的激情演出，球員反而會疲乏，所以不到不得以時不會出現。

熱機較慢的青年在比賽末節追上分差，所幸東泰即時外線救火，才拿下關鍵一勝。高丁國柱表示複賽目標設定在分組第四名，今天拿下勝利幾乎能篤定晉級八強。

高三主力賴柏彥此役從板凳出發，上場36分鐘攻下全場最高27分，三分球12投7中，繳出3籃板7助攻。劉本善和張安誠個貢獻17分、9籃板


▲東泰高中總教練高丁國柱比賽第二節激動怒摔戰術板，戰術板凹陷，側邊用白貼緊急修復。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.22）

關鍵字hbl東泰高中青年高中高丁國柱戰術板
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