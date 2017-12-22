飆髒話、關他人老婆　律師：檢方訊問證人問題多

李永裕表示，根據我國現行刑事訴訟法規定，沒有規定證人被檢方訊問時，需要全程錄音，只有規定訊問被告時要全程錄音，這是立法上的疏漏，導致實務上常常發生檢察官用不正當方法訊問證人。此外，雖然刑事訴訟法規定，證人有一些法律上的權力，但一般人都不了解，造成證人權益受到莫大損害。

王炳忠案鬧得滿城風雨，國民黨立委直指證人不得委任律師是「司法漏洞」，提出刑事訴訟法部分條文修正草案盼維護證人人權。律師李永裕表示，依造現行的刑事訴訟法，許多荒唐案例層出不窮，有威脅要關老婆的、有用偽證罪相逼的，他認為檢方訊問證人時應全程錄音，證人得以委任律師陪同訊問，才能保障人權。

李永裕說，在實際案例上，就有司法警察因為不用全程錄音的關係，跟證人說，「你現在不講，一個小時就沒得講了，直接把你起訴收押判三年徒刑。」還有調查局訊問證人說，「你要逼我們翻臉很簡單，你今天一定收押禁見，你逼我這樣做，我明天就找你太太來，你們夫妻倆在看守所比較好」。

也有檢察官利用證人不了解具結的意義，用偽證罪相逼，例如有檢察官對證人說，「你不要亂講，你亂講我會把員警傳來跟你對峙，你已經具結了，亂講的話會有偽證的問題，我直接給你判七年」、「好，你掉入我陷阱了，你要給我鬼扯嗎？他X的！你要亂講扛事是不是？你要扛就讓你扛個夠，直接給你關七年」。

甚至有錄音內容跟證人實際陳述內容不符，比如說檢察官問證人有沒有被買票，證人回答一聲無意義的「恩」，就變成「我有被買票」，諸如此類的案例，層出不窮。

李永裕強調，這些案例，都要被告努力爭取調錄音帶後，才能知道事情真相，揭露檢方辦案的不正方式，檢方訊問證人要全程錄音，以及證人得以委任律師陪同訊問，才能保障人權。

