NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
政治

飆髒話、關他人老婆　律師：檢方訊問證人問題多

記者林仕祥／台北報導2017/12/22 13:50
▲律師李永裕認為，檢方訊問證人時應全程錄音，證人得以委任律師陪同訊問，才能保障人權。（圖／林仕祥攝 , 2017,12,22）
▲律師李永裕認為，檢方訊問證人時應全程錄音，證人得以委任律師陪同訊問，才能保障人權。（圖／林仕祥攝 , 2017,12,22）

王炳忠案鬧得滿城風雨，國民黨立委直指證人不得委任律師是「司法漏洞」，提出刑事訴訟法部分條文修正草案盼維護證人人權。律師李永裕表示，依造現行的刑事訴訟法，許多荒唐案例層出不窮，有威脅要關老婆的、有用偽證罪相逼的，他認為檢方訊問證人時應全程錄音，證人得以委任律師陪同訊問，才能保障人權。

李永裕表示，根據我國現行刑事訴訟法規定，沒有規定證人被檢方訊問時，需要全程錄音，只有規定訊問被告時要全程錄音，這是立法上的疏漏，導致實務上常常發生檢察官用不正當方法訊問證人。此外，雖然刑事訴訟法規定，證人有一些法律上的權力，但一般人都不了解，造成證人權益受到莫大損害。

李永裕說，在實際案例上，就有司法警察因為不用全程錄音的關係，跟證人說，「你現在不講，一個小時就沒得講了，直接把你起訴收押判三年徒刑。」還有調查局訊問證人說，「你要逼我們翻臉很簡單，你今天一定收押禁見，你逼我這樣做，我明天就找你太太來，你們夫妻倆在看守所比較好」。

也有檢察官利用證人不了解具結的意義，用偽證罪相逼，例如有檢察官對證人說，「你不要亂講，你亂講我會把員警傳來跟你對峙，你已經具結了，亂講的話會有偽證的問題，我直接給你判七年」、「好，你掉入我陷阱了，你要給我鬼扯嗎？他X的！你要亂講扛事是不是？你要扛就讓你扛個夠，直接給你關七年」。

甚至有錄音內容跟證人實際陳述內容不符，比如說檢察官問證人有沒有被買票，證人回答一聲無意義的「恩」，就變成「我有被買票」，諸如此類的案例，層出不窮。

李永裕強調，這些案例，都要被告努力爭取調錄音帶後，才能知道事情真相，揭露檢方辦案的不正方式，檢方訊問證人要全程錄音，以及證人得以委任律師陪同訊問，才能保障人權。
 

關鍵字王炳忠李永裕訊問刑事訴訟法
證人不能請律師　藍委提案補漏洞內政部開鍘婦聯會　辜嚴倬雲被撤換

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan