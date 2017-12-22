王詹樣基金會頒發獎助學金　千名學子受惠

台塑企業「王詹樣基金會」於21日至鄰近鄉鎮發放獎助學金，共計1,014名學子受惠，總金額高達約近3百萬元，從93年開辦至今已嘉惠1萬多名學子，受獎人數從開辦至今逐年增加，其中大學就讀人數更是明顯提升。台塑企業麥寮管理部副總經理陳文仰表示，企業除辦理獎助學金外，還推動「愛心營養早餐」讓學子不因挨餓而影響學習，「老舊校舍重建」更讓學子有良好的學習環境，台塑與地方共創在地美好未來。

「王詹樣基金會-獎助學金」對象是鄰近鄉鎮學子，低收入戶大學生每人1萬元，高中5千元，中低收入戶大學5千元，高中3千元，一般家庭大學2千5百元，高中1千5百元，不只是獎學金，台塑企業更頒發獎狀，增進領取獎學金學子的榮譽感，甚至有家長開心的與村長分享，家中牆壁貼滿了高中至大學每年領取的獎狀，而最高達1萬元的獎學金，更讓清寒家庭學子不因經濟問題而放棄就學機會，實質減輕家庭經濟負擔。