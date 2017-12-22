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詩人洛夫 獲頒中興大學名譽文學博士

中央社2017/12/22 13:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）享譽文壇的詩人洛夫，今天獲頒中興大學名譽文學博士學位，90歲的洛夫說，寫詩一向追求的只是詩歌藝術的價值，而不是作品的價格，只要心中有詩有愛，瞬間即是永恆。

洛夫致謝詞表示，今年90歲，16歲開始寫詩，在詩歌闖蕩了70多年，而未曾輕言放棄。於是有記者曾問他「在這追求物質享受的消費主義時代，文學的崇高地位普遍滑落。詩歌更是靠邊站，寫詩幾乎沒有什麼物質的回饋和現實利益可圖，請問你是如何堅持下來的？」

洛夫指出，他當時的回答很簡單「我寫詩一向追求的只是詩歌藝術的價值，而不是作品的價格。我從來認為寫詩不是一般的寫作行為，而是一種價值的創造，所以我曾說過，生命的價值不能以時間的長短來衡量，只要心中有詩有愛，瞬間即是永恆。」

中興大學校長薛富盛代表頒贈名譽文學博士學位給洛夫後致詞指出，洛夫曾獲多項文學獎項，包括中山藝文獎、吳三連藝文獎及國家文藝獎等，2001年被評選為台灣當代十大詩人之一。

薛富盛讚洛夫在詩壇上的卓越表現，足作興大師生共同學習的典範，這次頒授名譽文學博士學位，以表彰洛夫的成就非凡，未來更期待建置洛夫的詩文創作及書法墨寶數位典藏資料庫，讓興大師生能由數位方式親近文學，提升人文氣息。

洛夫，本姓莫，是詩人、評論家、散文家、書法家。1928年生於湖南衡陽，台灣淡江大學英文系畢業，曾任教東吳大學外文系。1954年與張默、?弦共同創辦「創世紀」詩刊，歷任總編輯多年，對台灣現代詩的發展影響深遠。1061222

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