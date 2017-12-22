詩人洛夫 獲頒中興大學名譽文學博士

（中央社記者郝雪卿台中22日電）享譽文壇的詩人洛夫，今天獲頒中興大學名譽文學博士學位，90歲的洛夫說，寫詩一向追求的只是詩歌藝術的價值，而不是作品的價格，只要心中有詩有愛，瞬間即是永恆。

洛夫致謝詞表示，今年90歲，16歲開始寫詩，在詩歌闖蕩了70多年，而未曾輕言放棄。於是有記者曾問他「在這追求物質享受的消費主義時代，文學的崇高地位普遍滑落。詩歌更是靠邊站，寫詩幾乎沒有什麼物質的回饋和現實利益可圖，請問你是如何堅持下來的？」

洛夫指出，他當時的回答很簡單「我寫詩一向追求的只是詩歌藝術的價值，而不是作品的價格。我從來認為寫詩不是一般的寫作行為，而是一種價值的創造，所以我曾說過，生命的價值不能以時間的長短來衡量，只要心中有詩有愛，瞬間即是永恆。」