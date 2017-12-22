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中央社

制敵機先 高市特勤研製高機能外套

中央社2017/12/22 13:53
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄22日電）面對打擊有武器等犯罪行為威脅，高雄市警察局研製適合特勤人員所需求高機能防寒外套。特勤中隊長許金發今天說，特勤人員出勤隨時面臨挑戰，出槍比歹徒能快上2秒就制敵機先。

高雄市警察局保安警察大隊今天展示這款多功能外套，先由特勤中隊員試穿，再規劃陸續推廣給其他特勤和外勤人員。

許金發表示，保大特勤中隊主要擔負高雄市打擊有武器、有組織暴力犯罪不法者等特殊勤務，勤務中仰賴更優良裝備，因此研製適合特勤人員所需求高機能防寒外套，以提高執行任務安全及效率性。

特勤人員穿著舊款外套時，槍彈等相關裝備都覆蓋在外套內，一旦遭遇緊急狀況，必須先掀外套再拿取槍彈，往往慢了幾秒難以應急。

許金發表示，新款外套兩側下擺各有拉鍊，可隨時取槍，而左右胸前加上組織帶，可吊掛秘錄器、手電筒及手槍、M4步槍、MP5衝鋒槍彈袋等裝備，目前外套並無這種功能，對敵時已失先機，搶先2、3秒很重要。

另外，新款外套左胸前立體袋置物空間大且內側有防水拉鍊；後背有救援拉帶，可承受100公斤拉力，作用是如有隊員受傷時，可利用救援拉帶瞬間拉離現場立即送醫。

許金發說，以前隊員執勤以穿戴攜彈背心後再加上風衣外套方式抗寒，妨礙取用無線電、手電筒、替換彈匣等動作，新款外套將攜彈背心及禦寒外套的功能合一，員警不再被外套影響而能順利執行各種動作和保障執勤安全。1061222

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