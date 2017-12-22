胡金龍打高爾夫 潘政琮：快有職業水準

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）富邦悍將胡金龍熱愛高爾夫球，台灣高球好手潘政琮今天表示，胡金龍球技很棒，只是力氣較大、精準度較差，但他稱讚胡金龍快要有職業水準。

台北市職業棒球員職業工會今天在桃園大溪高爾夫球場，舉辦職棒球員工會高爾夫公益賽暨公益拍賣晚宴，希望將活動中募得的資源，捐給20所偏鄉及資源匱乏的基層棒球學校運用，除了台灣高球好手潘政琮、旅美棒球好手陳偉殷外，國內職棒球員包括胡金龍、高國輝、陳鏞基、王溢正、林煜清等人都現身與會。

胡金龍先前就曾跨界挑戰職業高爾夫賽事，為備戰這次公益賽，胡金龍昨天就先來打，2、3天前還寄給潘政琮許多揮桿姿勢照片，請他幫忙注意，讓潘政琮笑說：「他太緊張了。」