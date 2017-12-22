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中央社

胡金龍打高爾夫 潘政琮：快有職業水準

中央社2017/12/22 13:56
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯桃園22日電）富邦悍將胡金龍熱愛高爾夫球，台灣高球好手潘政琮今天表示，胡金龍球技很棒，只是力氣較大、精準度較差，但他稱讚胡金龍快要有職業水準。

台北市職業棒球員職業工會今天在桃園大溪高爾夫球場，舉辦職棒球員工會高爾夫公益賽暨公益拍賣晚宴，希望將活動中募得的資源，捐給20所偏鄉及資源匱乏的基層棒球學校運用，除了台灣高球好手潘政琮、旅美棒球好手陳偉殷外，國內職棒球員包括胡金龍、高國輝、陳鏞基、王溢正、林煜清等人都現身與會。

胡金龍先前就曾跨界挑戰職業高爾夫賽事，為備戰這次公益賽，胡金龍昨天就先來打，2、3天前還寄給潘政琮許多揮桿姿勢照片，請他幫忙注意，讓潘政琮笑說：「他太緊張了。」

不過，對於胡金龍球技，潘政琮不吝於給予讚美，他認為胡金龍球技很棒，只是力量很大、精準度較差，但真的具備當高爾夫選手的特質，且胡金龍成績都在80桿以內，「快要有職業水準」。

陳偉殷自2009年開始接觸高爾夫運動，除了受傷開刀外，每年回台都會打4次高球，今年基於公益，在胡金龍、王溢正邀請下，參與這次公益賽。

陳偉殷表示，去年與高國輝、王溢正一起練習時，當時就曾聽到他們在討論去年公益賽因為天氣冷又下雨，高國輝還說因為這樣成績比較差。1061222

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