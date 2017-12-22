Nike北美主場地盤遭愛迪達挖牆腳 因應之道拓展線

全球最大運動品牌 Nike(NIKE-US) 周四盤後公布會計年度第 2 季財報，儘管優於市場預期，但北美重要的主場地盤正持續遭對手愛迪達掠奪，連續 2 季下滑。

Nike 執行長 Mark Parker 在電話法說會上樂觀表示，截至 11 月 30 日的該季，Nike 的國內業務「發展強勁」，未來 6 個月推出的新產品，也一如既往。

面對北美業績連續下滑，Nike 改善之道是透過少數的零售商銷售，增加線上銷售比重來拓展最大的市場業績，合作的零售業者從 3 萬家遽降至 40 家，而非像全球最大運動專賣店 Foot Locker 透過行銷鏈拓展更多業務。