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Nike北美主場地盤遭愛迪達挖牆腳 因應之道拓展線

鉅亨網2017/12/22 13:59
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全球最大運動品牌 Nike(NIKE-US) 周四盤後公布會計年度第 2 季財報，儘管優於市場預期，但北美重要的主場地盤正持續遭對手愛迪達掠奪，連續 2 季下滑。

Nike 執行長 Mark Parker 在電話法說會上樂觀表示，截至 11 月 30 日的該季，Nike 的國內業務「發展強勁」，未來 6 個月推出的新產品，也一如既往。        

面對北美業績連續下滑，Nike 改善之道是透過少數的零售商銷售，增加線上銷售比重來拓展最大的市場業績，合作的零售業者從 3 萬家遽降至 40 家，而非像全球最大運動專賣店 Foot Locker 透過行銷鏈拓展更多業務。

Parker 並表示，Nike 在亞馬遜網站上試點銷售的業績不錯，將會延續銷售活動；並將在線上提供試穿服務的 Stitch Fix 網站進行試賣。

Nike 北美業績雖下滑，但大中華區、歐洲、中東和非洲地區銷售則仍然呈現強勁成長，一弱一強成反差。

Nike 第 2 季財報營收 85.5 億美元，每股盈餘 0.46 美元，均優於分析師預期；毛利率雖下滑至 43%，但優於分析師預期的 42.5%；至於上季北美營收則為 34.9 億美元，低於預期的 35.4 億美元。

Nike 股僳近期挑戰近 2 年新高。 
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