加泰統派領袖能言善道受青睞 雖敗猶榮

法新社報導，魅力出眾的36歲阿瑞馬達斯（InesArrimadas），近幾年在媒體訪問和加泰隆尼亞議會辯論中猛烈砲轟分離主義計畫。

（中央社巴塞隆納21日綜合外電報導）儘管支持統一的加泰隆尼亞公民黨（Ciudadanos）領袖阿瑞馬達斯未能贏下關鍵選戰，仍取得極大進展，她對獨立派對手毫不留情的唇槍舌劍在今天帶來亮麗成績。

阿瑞馬達斯在加泰隆尼亞議會辯論時說：「你不喜歡秀出你的臉，你不喜歡說話，你不喜歡辯論，你不喜歡與任何不像你的人談判。」加泰隆尼亞議會10月表決宣布獨立。

公民黨在今天選舉取得歷來最佳成績，獲票超過100萬張，就票數來說位居第一，但依然未能勝選，因為在席次方面遭3個分離主義政黨擊敗。

阿瑞馬達斯出生於西班牙南部加地斯省（Cadiz）赫雷斯德拉佛朗特拉（Jerez de la Frontera），擁有法律和企管學位，十多年前移居加泰隆尼亞，在一間私人公司擔任律師。

2010年她參加中間派公民黨示威活動，人生自此改變。當時公民黨才成立4年，宗旨是打擊加泰隆尼亞民族主義及貪腐情形。

阿瑞馬達斯隔年加入公民黨，之後在黨內地位迅速攀升，2015年成為議會反對派領袖。

她精通加泰隆尼亞語，也擅長英語和法語，雖自稱個性害羞，但仍不吝展現能言善道的一面。

阿瑞馬達斯選前在努巴里斯區（Nou Barris）造勢活動上發言不久，遠處便有人開始敲擊鍋碗瓢盆抗議公民黨。

但她反應迅速，對群眾說：「有人不希望我們說話，但選票箱會讓我們大聲說話。」

在塞維雅（Seville）巴布羅德奧拉維戴大學（Pablo de Olavide University）教國際法的貝諾特（Andres Rodriguez Benot）說，印象中的阿瑞馬達斯是個「聰明」但「保守」的學生。

貝諾特說：「她是個嚴謹的人，尊重合法性。有她在，你就可以忘掉貪汙這個詞了。」（譯者：中央社周莉芳）1061222