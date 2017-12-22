台中醫院獲贈沐浴機 嘉惠漸凍病友

（中央社記者郝雪卿台中22日電）衛生福利部台中醫院在啟用漸凍人長期照護床後，今天再獲捐贈水療SPA系統與經皮式二氧化碳測定儀，讓漸凍病友也能享受沐浴的舒適與放鬆。

捐贈儀式今天在台中醫院舉行，由漸凍人協會理事長特助屈穎代表捐贈，台中醫院院長侯承伯代表受贈；包括台中市長夫人廖婉如、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年、工具機暨零組件公會女性經理人聯誼會會長涂美華等人出席。

廖婉如表示，很高興見證工具機公會女性經理人聯誼會捐贈善款，再由漸凍人協會購置洗澡機，捐贈給台中醫院，讓善念不斷循環，也讓更多漸凍病友受惠。