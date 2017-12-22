台中醫院獲贈沐浴機 嘉惠漸凍病友

（中央社記者郝雪卿台中22日電）衛生福利部台中醫院在啟用漸凍人長期照護床後，今天再獲捐贈水療SPA系統與經皮式二氧化碳測定儀，讓漸凍病友也能享受沐浴的舒適與放鬆。
捐贈儀式今天在台中醫院舉行，由漸凍人協會理事長特助屈穎代表捐贈，台中醫院院長侯承伯代表受贈；包括台中市長夫人廖婉如、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年、工具機暨零組件公會女性經理人聯誼會會長涂美華等人出席。
廖婉如表示，很高興見證工具機公會女性經理人聯誼會捐贈善款，再由漸凍人協會購置洗澡機，捐贈給台中醫院，讓善念不斷循環，也讓更多漸凍病友受惠。
廖婉如說，原本不太清楚「擦澡」跟「泡澡」的差別，在今年暑假因父親生病，才深刻體認對臥病在床的人而言，洗澡放鬆是不容易的事。台灣其實有很多人也面臨這樣的需求，期望藉此喚醒大家的重視，帶動更多社會力來關注這議題。
侯承伯表示，台中醫院以「慇勤款待」的概念，除漸凍病友外，持續對弱勢族群及特殊疾病者提供照護服務。對長期臥床病人來說，好好洗澡是非常幸福的事，在臨床實驗中顯示，其腦波反應會跟常人一樣呈現幸福型態，感謝漸凍人協會及台灣工具機協會的愛心，讓醫院能提供更好的照護服務。
屈穎指出，漸凍人是最難照顧的族群，台中醫院將漸凍病友照顧的很好，在台灣工具機協會的愛心捐助下，將洗澡機提供台中醫院，讓漸凍病友獲得最好的照顧，也期盼社會更多人發揮愛心，一起響應。1061222