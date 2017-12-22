台北市公布107年公告地價 跌6.12%

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市今天公布107年公告地價及土地現值，地政局說，經評定後公告地價跌6.12%，地價稅減收約新台幣20億元，但平均每戶自用住宅地價稅少繳315元，一般稅率少付2000元；公告土地現值平均下跌1.76%。

北市地政局召開「107年公告地價及公告土地現值作業」記者會，局長李得全說，為讓公告地價及時反映地價動態，今年5月平均地權條例修正後，公告地價由每3年調整1次改每2年調整1次。

他表示，台北市地價評議委員會委員認為公告地價調整應考量民眾負擔能力及地方財政自主，並依實價登錄調查一般正常交易價格變動情形，反映近2年地價動態，因此評定107年公告地價平均下跌6.12%，為民國76年有統計數據以來史上最大跌幅。