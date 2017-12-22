台北市公布107年公告地價 跌6.12%

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市今天公布107年公告地價及土地現值，地政局說，經評定後公告地價跌6.12%，地價稅減收約新台幣20億元，但平均每戶自用住宅地價稅少繳315元，一般稅率少付2000元；公告土地現值平均下跌1.76%。
北市地政局召開「107年公告地價及公告土地現值作業」記者會，局長李得全說，為讓公告地價及時反映地價動態，今年5月平均地權條例修正後，公告地價由每3年調整1次改每2年調整1次。
他表示，台北市地價評議委員會委員認為公告地價調整應考量民眾負擔能力及地方財政自主，並依實價登錄調查一般正常交易價格變動情形，反映近2年地價動態，因此評定107年公告地價平均下跌6.12%，為民國76年有統計數據以來史上最大跌幅。
李得全說，調整後的公告地價，跟過去兩年比較，今年跌幅最大，跌幅將造成地價稅減收20億元，但對民眾而言，自用住宅平均每戶地價稅額可少繳315元，平均每戶地價稅額的則可少付2000元。
至於公告土地現值部分，李得全表示，地評會認同市府落實土地價稅合理、健全房市目標，應逐年調整公告土地現值接近正常交易價格，評定107年公告土地現值平均下跌1.76%，為69年有統計數據以來第5大跌幅。
地政局地價科統計，受整體不動產市場景氣不佳，全市近2年買賣登記案件量持續減少，減少幅度約19.32%，調查一般正常交易價格累計平均跌幅也是6.12%；全市12行政區公告地價，以中正區跌幅3.64%最小，北投區跌幅8.51%最大。1061222