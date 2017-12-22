鞏固電信獲利王寶座 台灣大20週年雙代言人首度亮相

電信三雄今年度進入最後衝刺業績時間，台灣大 (3045-TW) 累計前 11 月 EPS 5.14 元，達成全年財測目標 97%，暫居電信獲利王，今 (22) 日更進一步宣布企業年度最新品牌代言人，破天荒邀請金曲歌王蕭敬騰與百變天后藍心湄「雙代言」搭檔組合，是台灣大 20 年來首次的雙代言人跨世代組合；總經理鄭俊卿表示，因應 5G 世代，電信業追求創新與改變，首次請來跨世代雙代言人，就是「百變出擊」。

鄭俊卿強調，這次邀請到蕭敬騰與藍心湄兩位大咖藝人攜手合作，希望能透過兩個世代對「改變」的觀點相互交流，傳達台灣大「擁抱改變 創造亮點」的企業品牌形象。