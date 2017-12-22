若免國考 考選部長：外語導遊薪資恐惡化

（中央社記者顧荃台北22日電）考選部長蔡宗珍今天說，有立委提案因東南亞語導遊人力缺乏，要廢除導遊領隊的國家考試，由交通部觀光局委託民間辦理，但目前東南亞語導遊執業率約7成，她憂心會讓導遊薪資惡化。

蔡宗珍上午與媒體茶敘，她表示，考試及格才能執業，這是對人民工作權的限制，當然要由國家來訂資格。她反對導遊與領隊去國考化，不是因為考選部想把持這項考試，這對考選部沒有什麼利多，「我是很憂心的，我認為後果很嚴重」。

蔡宗珍表示，導遊與領隊從93年改為國考取才後，已有將近18萬人通過考試，但有去換證執業的不過9萬6000多人，執業率僅54.5%；東南亞語系（泰語、越南語、印尼語與馬來語）導遊執業率也僅約74%，表示這個市場並沒有這麼大，至今沒有看到東南亞語系導遊不足的明確資料。