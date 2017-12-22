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中央社

若免國考 考選部長：外語導遊薪資恐惡化

中央社2017/12/22 14:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北22日電）考選部長蔡宗珍今天說，有立委提案因東南亞語導遊人力缺乏，要廢除導遊領隊的國家考試，由交通部觀光局委託民間辦理，但目前東南亞語導遊執業率約7成，她憂心會讓導遊薪資惡化。

蔡宗珍上午與媒體茶敘，她表示，考試及格才能執業，這是對人民工作權的限制，當然要由國家來訂資格。她反對導遊與領隊去國考化，不是因為考選部想把持這項考試，這對考選部沒有什麼利多，「我是很憂心的，我認為後果很嚴重」。

蔡宗珍表示，導遊與領隊從93年改為國考取才後，已有將近18萬人通過考試，但有去換證執業的不過9萬6000多人，執業率僅54.5%；東南亞語系（泰語、越南語、印尼語與馬來語）導遊執業率也僅約74%，表示這個市場並沒有這麼大，至今沒有看到東南亞語系導遊不足的明確資料。

蔡宗珍說，況且要讓新住民當導遊或領隊，並不是考試通過、拿到證照就可以，還要有旅行社願意聘用；現在導遊領隊的工作條件已經不是很好，去國考化後若把整個外語導遊市場打開，或許表面上可以很快增加東南亞語導遊人力，但恐怕會讓導遊的工作條件雪上加霜。

她說，導遊與領隊人員考試沒有國籍限制，只要有高中學歷就可以考，而且全部都是選擇題，若真的要因應東南亞語導遊人力需求，考選部也已檢討107年針對東南亞語的導遊加辦一次考試、減少考試題數，並也已開辦部分科目免試制度，領有導遊或領隊人員證書者，筆試可減免3科專業科目，考1科外語即可。

媒體詢問，現在駕照已開放新住民用母語考試，導遊與領隊人員的中文筆試部分（導遊實務與觀光資源概要），是否也可改用東南亞語系來考？蔡宗珍回應，考試方式都可以檢討，盡力讓需要的特定外語考試門檻降低。1061222

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