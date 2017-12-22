NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追松菸文創
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
新奇

又來？麥當勞外送被要求畫圖　員工暴怒：不畫了啦！

生活中心／綜合報導2017/12/22 15:51
▲越來越多人在訂購麥當勞外送時，會向店員提出畫畫要求，讓店員相當困擾。（資料圖／麥當勞提供）
▲越來越多人在訂購麥當勞外送時，會向店員提出畫畫要求，讓店員相當困擾。（資料圖／麥當勞提供）

服務業難為！日前有網友在訂購麥當勞外送時，向店員要求畫一隻貓，店員照做後讓網友相當驚喜，將成品拍下PO網，沒想到卻讓越來越多人跟著模仿、意外帶動一陣潮流。不過，最近就有麥當勞員工，被要求在低溫12度的深夜為客人畫上一隻臘腸狗，讓他氣得大罵髒話直喊「不畫了啦！」

近日有網友在網路平台「Dcard」發文指出，一名值麥當勞大夜班的店員，在寒冷的12度夜裡，接到客人要求在紙袋上畫上臘腸狗圖案，讓該店員相當氣憤不斷抱怨「冷死手一直抖還要叫我畫畫」「不畫了啦！流行這衝X小」，但仍拿起筆來滿足客人要求，畫上一隻臘腸狗，順便在一旁加上對話框寫著「淦，我很冷」

畫好後員工趕緊將餐點送到客人住處，頂著寒風等候客人下樓取餐、收錢，但客人卻在該員工還未開口前就催促「快點」，頻喊著外頭太冷要員工快點確認餐點，讓員工聽了心裡一把火「看不出來我也很冷嗎？才出來一分鐘就一直叫，不確認餐點，等一下有少又要打來店裡靠邀，還要重送。」

該名員工的遭遇讓不少網友大嘆「根本無聊當有趣」「要求畫那個一點意義也沒有，不知道到底為什麼要跟風」「最靠北的是紙袋他們拍照打卡完就揉一揉丟掉了」「平常打工嫌奧客，當客人就變奧客了」，也有網友認為店員可以拒絕不畫，那本就不包含在工作內容中，但其他網友則說「不畫害人家不能PO低卡、FB、IG然後被客訴怎麼辦」「被客訴就經理扣錢」。


▲一名麥當勞員工抱怨客人都要求外送在紙袋上畫畫。（圖／翻攝自「Dcard」）

關鍵字麥當勞外送服務業奧客
中二少年被寵物「眼鏡王蛇」咬死買小包湯圓被嫌少　老闆嗆：污辱我

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan