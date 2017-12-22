又來？麥當勞外送被要求畫圖　員工暴怒：不畫了啦！

服務業難為！日前有網友在訂購麥當勞外送時，向店員要求畫一隻貓，店員照做後讓網友相當驚喜，將成品拍下PO網，沒想到卻讓越來越多人跟著模仿、意外帶動一陣潮流。不過，最近就有麥當勞員工，被要求在低溫12度的深夜為客人畫上一隻臘腸狗，讓他氣得大罵髒話直喊「不畫了啦！」
近日有網友在網路平台「Dcard」發文指出，一名值麥當勞大夜班的店員，在寒冷的12度夜裡，接到客人要求在紙袋上畫上臘腸狗圖案，讓該店員相當氣憤不斷抱怨「冷死手一直抖還要叫我畫畫」「不畫了啦！流行這衝X小」，但仍拿起筆來滿足客人要求，畫上一隻臘腸狗，順便在一旁加上對話框寫著「淦，我很冷」
畫好後員工趕緊將餐點送到客人住處，頂著寒風等候客人下樓取餐、收錢，但客人卻在該員工還未開口前就催促「快點」，頻喊著外頭太冷要員工快點確認餐點，讓員工聽了心裡一把火「看不出來我也很冷嗎？才出來一分鐘就一直叫，不確認餐點，等一下有少又要打來店裡靠邀，還要重送。」
該名員工的遭遇讓不少網友大嘆「根本無聊當有趣」「要求畫那個一點意義也沒有，不知道到底為什麼要跟風」「最靠北的是紙袋他們拍照打卡完就揉一揉丟掉了」「平常打工嫌奧客，當客人就變奧客了」，也有網友認為店員可以拒絕不畫，那本就不包含在工作內容中，但其他網友則說「不畫害人家不能PO低卡、FB、IG然後被客訴怎麼辦」「被客訴就經理扣錢」。
▲一名麥當勞員工抱怨客人都要求外送在紙袋上畫畫。（圖／翻攝自「Dcard」）