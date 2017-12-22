又來？麥當勞外送被要求畫圖　員工暴怒：不畫了啦！

服務業難為！日前有網友在訂購麥當勞外送時，向店員要求畫一隻貓，店員照做後讓網友相當驚喜，將成品拍下PO網，沒想到卻讓越來越多人跟著模仿、意外帶動一陣潮流。不過，最近就有麥當勞員工，被要求在低溫12度的深夜為客人畫上一隻臘腸狗，讓他氣得大罵髒話直喊「不畫了啦！」

近日有網友在網路平台「Dcard」發文指出，一名值麥當勞大夜班的店員，在寒冷的12度夜裡，接到客人要求在紙袋上畫上臘腸狗圖案，讓該店員相當氣憤不斷抱怨「冷死手一直抖還要叫我畫畫」「不畫了啦！流行這衝X小」，但仍拿起筆來滿足客人要求，畫上一隻臘腸狗，順便在一旁加上對話框寫著「淦，我很冷」