台股重登10500點 台積電尾盤助陣

股王大立光收在4200元，上漲1.69%；晶圓代工龍頭台積電尾盤拉升收在227.5元，上漲1.11%；鴻海收在92.9元，上漲0.65%，蘋概股三王出現同步收紅的走勢。

8大類股今天全面上揚，泥窯、造紙類股表現最強。台泥收在35.15元，上漲1.73%；亞泥收27.2元，上漲1.3%。

華南投顧董事長儲祥生表示，年底外資沒太多動作，台股呈現價穩量縮格局，量縮尤其明顯。美國稅改過關，只帶動美股小幅上漲，台股受惠程度有限，近來一上漲就有賣壓，年底前難免盤整。

儲祥生認為，除非美股大漲，帶動台股漲勢，否則台股還是等到明年較有表現機會。以熱門的蘋果iPhoneX題材而言，因銷售不如預期，影響台股蘋概股表現；特斯拉概念股今年也已漲多，人工智慧概念股也漲了一段，所以年底前這些題材都暫時休息，台股還是盤整機率較高。1061222