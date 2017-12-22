NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

台股重登10500點 台積電尾盤助陣

中央社2017/12/22 14:13
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北22日電）台北股市早盤一度翻黑，由於外資陸續放假，量能萎縮；尾盤台積電出現買盤進場，拉升指數再次站上10500點。法人認為，年底前外資不捧場，台股盤整難免。

加權指數終場收在10537.27點，上漲48.30點，漲幅0.46%，成交值新台幣910.11億元；週線上漲45.83點。

8大類股今天全面上揚，泥窯、造紙類股表現最強。台泥收在35.15元，上漲1.73%；亞泥收27.2元，上漲1.3%。

股王大立光收在4200元，上漲1.69%；晶圓代工龍頭台積電尾盤拉升收在227.5元，上漲1.11%；鴻海收在92.9元，上漲0.65%，蘋概股三王出現同步收紅的走勢。

華南投顧董事長儲祥生表示，年底外資沒太多動作，台股呈現價穩量縮格局，量縮尤其明顯。美國稅改過關，只帶動美股小幅上漲，台股受惠程度有限，近來一上漲就有賣壓，年底前難免盤整。

儲祥生認為，除非美股大漲，帶動台股漲勢，否則台股還是等到明年較有表現機會。以熱門的蘋果iPhoneX題材而言，因銷售不如預期，影響台股蘋概股表現；特斯拉概念股今年也已漲多，人工智慧概念股也漲了一段，所以年底前這些題材都暫時休息，台股還是盤整機率較高。1061222

科技人捨工作當奶爸 三餐...明年1月台指期漲40點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan