科技人捨工作當奶爸 三餐不正常暴肥

劉爸爸原來體重只有68公斤，隨著體重不斷增加，連抱小孩都感到很吃力，驚覺已影響健康，決定展開減重大作戰，他上網搜尋相關訊息，找上了中醫師林育誠，今天他回診，說明自己減重心路歷程。

兩個小孩相繼出生後，劉爸爸表示，因為太太比較喜歡上班，於是由他辭職在家當奶爸。照顧小孩不輕鬆，他經常有一餐沒一餐的吃，只有小孩都上床了，宵夜時刻他才能放鬆的吃一餐，而且一次可以同時吃下麥當勞分享餐、小火鍋、滷肉飯及鹹酥雞，體重更是直線暴增，近90公斤的體重，讓他雙手抱3歲女兒及1歲兒子上下樓梯時都感到力不從心，喘到覺得心臟難以負荷。

劉爸爸擔心自己不能健康的陪小孩成長，於是下定決心減重，接受林育誠的中醫調理，他指出，林育誠要求他多動及養成健康飲食觀念，而且三餐要正常，如今他已成功甩肉14公斤，將持續邁向自己的減重之路。

林育誠表示，劉爸爸過去是壓力型的上班族，現在是壓力型的專職奶爸，飲食經常是有一頓、沒一頓的，吃東西的速度過快，難得可以好好吃的時候就暴飲暴食，飢餓時又多選擇熱量高的食物來舒解壓力，造成肝胃不和，經過中醫藥調理半年後，目前體脂肪及肝指數都恢復正常標準。1061222