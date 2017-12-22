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中央社

詐騙集團偽裝簽賭公司 仍被識破送辦

中央社2017/12/22 14:10
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中22日電）黃姓男子組詐騙集團詐騙中國民眾，一夥人為躲避查緝，教戰守則、轉單等資訊全都數位無紙化，甚至還偽裝是運彩簽賭公司，仍被調查局人員破譯電腦檔案，將涉案的13人送辦。

法務部調查局中部地區機動工作站今天發布新聞稿指出，接獲線報指25歲的黃男在新竹縣竹北市，租用一棟透天厝設立詐騙機房，經辦案人員跟監蒐證後，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

辦案人員19日上午持搜索票前往查緝，在機房內逮捕黃男等13人，並查扣手機、平板電腦、詐騙教戰守則、監視器及中國民眾基本資料等犯罪證物。

集團成員涉嫌假冒中國電信公司客服、公安及檢察官等身分，以組織分工用電話以不特定方式向中國民眾進行詐欺，佯稱被害人電信門號遭人盜用涉及詐欺犯罪，誘導聽從集團成員指示，將個人帳戶內資金，轉帳至集團帳戶內。

辦案人員查出，集團成員除以電腦、架設專線等傳統方式進行詐騙外，以更輕便的平板電腦、行動網路組合，包括教戰守則、轉單等相關資訊都數位無紙化，且在機房1樓故意擺置電腦、架設球類運彩簽賭網站作為幌子，搭配集團成員預先套好的說詞，僅承認賭博輕罪以規避詐欺重罪。

經調查局鑑識人員自扣押證物中抽絲剝繭，並以電腦鑑識技術破譯還原相關電信資訊，取得關鍵詐騙教戰守則及中國民眾資料等電子檔案，黃男等13人訊後依詐欺罪嫌移送新竹檢方偵辦。1061222

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