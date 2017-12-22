詐騙集團偽裝簽賭公司 仍被識破送辦

（中央社記者蘇木春台中22日電）黃姓男子組詐騙集團詐騙中國民眾，一夥人為躲避查緝，教戰守則、轉單等資訊全都數位無紙化，甚至還偽裝是運彩簽賭公司，仍被調查局人員破譯電腦檔案，將涉案的13人送辦。

法務部調查局中部地區機動工作站今天發布新聞稿指出，接獲線報指25歲的黃男在新竹縣竹北市，租用一棟透天厝設立詐騙機房，經辦案人員跟監蒐證後，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

辦案人員19日上午持搜索票前往查緝，在機房內逮捕黃男等13人，並查扣手機、平板電腦、詐騙教戰守則、監視器及中國民眾基本資料等犯罪證物。