中油首座空中花園加油站 台南開業

（中央社記者張榮祥台南22日電）台灣中油在全國首座建置空中花園的加油站，今天在台南市北區前鋒路開業，這是座綠能加油站，也是中油加油站轉型的代表作，主持開業的中油董事長戴謙，還持油槍幫民眾加油。
台南市北區前鋒路中油加油站民國71年開始營運，當時是台南市區發油量最大的加油站，也是台南火車站附近唯一販售柴油的中油直營加油站。
配合台南鐵路地下化及台南火車站商圈發展，前鋒路加油站105年開始改建，面積從490坪擴增為713坪，106年9月完成，10月取得所有執照，今天開業。戴謙、台南市副市長張政源、台南市政府文化局長葉澤山等人到場慶賀。
改建後的前鋒路加油站，是中油在全國首座擁有空中花園的加油站，加油站後方也有花園綠地，加油站旁的營運室屋頂則裝設太陽能板，未來營運室將招租超商進駐，是中油綠能加油站的代表作，目前正申請綠建築黃金級標章。
戴謙接受中央社記者訪問時說，前鋒路加油站把綠能加進來，擁有嶄新面貌，太陽能板是一個很好的佈局和模式，中油99年就開始規劃，佈局綠能，讓太能陽建築模式的加油站，未來能夠串能、儲能及用能。
他說，中油是做給大家看，不是說給大家聽；環團批評國家政策牛步化，事實上不是這樣子的；政府需要先勾勒藍圖，所有單位再開始佈局，有短中長期的作法，現階段做多少，就講出來。
戴謙還到加油站區，拿著油槍幫進站汽車加油，駕駛看到是中油董事長親自加油，直說「真是榮幸」。戴謙也和汽車駕駛握手，顯得很高興。
台灣中油行政組長陳曉岏告訴中央社記者，前鋒路加油站的空中花園和後花園綠地步道，將會開放給民眾散步及參觀，未來搭配超商營運，更能滿足進站民眾的需求。1061222