中油首座空中花園加油站 台南開業

（中央社記者張榮祥台南22日電）台灣中油在全國首座建置空中花園的加油站，今天在台南市北區前鋒路開業，這是座綠能加油站，也是中油加油站轉型的代表作，主持開業的中油董事長戴謙，還持油槍幫民眾加油。

台南市北區前鋒路中油加油站民國71年開始營運，當時是台南市區發油量最大的加油站，也是台南火車站附近唯一販售柴油的中油直營加油站。

配合台南鐵路地下化及台南火車站商圈發展，前鋒路加油站105年開始改建，面積從490坪擴增為713坪，106年9月完成，10月取得所有執照，今天開業。戴謙、台南市副市長張政源、台南市政府文化局長葉澤山等人到場慶賀。