NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

農舍爭議 陳吉仲：宜蘭預告草案玩戲法

中央社2017/12/22 14:21
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔台北22日電）宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，草案聲明引述的中央法規，疑似未含確保農舍占10%的條文。農委會副主委陳吉仲質疑玩戲法。

宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，其中「農舍加上農業設施不超過農地40%」，被質疑超越現行中央法令的規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐會擴大農舍興建比例。

宜蘭縣政府並認為其規定更嚴了。不過，上述草案第一條聲明，草案的訂定是依據「農業發展條例第十八條第一項、農業用地興建農舍辦法第二條第二項、第三條之一及申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」。

但是確保農舍興建占農地的10%條文為「農業用地興建農舍辦法第九條」，並未在草案聲明依據的中央法規之列；會否因此令農舍與農業設施合計占農地的40%的規範下，農舍興建因而有擴張比例的空間？農委會高層幕僚告訴中央社記者，農委會有發現這個疑慮，質疑法源的引述錯誤。

陳吉仲則說，宜蘭縣預告的草案宗旨設計就不對了，所以他一直不想回應內文部分，怕會衍生認同農舍與農業設施的規範可以合訂一個辦法的爭議產生，因為中央法規就分屬不同辦法規範，並強調農業生產環境不能受影響，農地必須完整等，這兩個部分的辦法訂定就是不能合併。

記者再追問草案引述中央法規條次不含確保農舍占農地10%的條文，有無玩戲法之嫌？他正面回應說，「當然有啊！」1061222

國道6車追撞釀3死 倖存者...桃機跳電 必要時協調旅客...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan