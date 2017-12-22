農舍爭議 陳吉仲：宜蘭預告草案玩戲法

（中央社記者楊淑閔台北22日電）宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，草案聲明引述的中央法規，疑似未含確保農舍占10%的條文。農委會副主委陳吉仲質疑玩戲法。

宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，其中「農舍加上農業設施不超過農地40%」，被質疑超越現行中央法令的規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐會擴大農舍興建比例。

宜蘭縣政府並認為其規定更嚴了。不過，上述草案第一條聲明，草案的訂定是依據「農業發展條例第十八條第一項、農業用地興建農舍辦法第二條第二項、第三條之一及申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」。