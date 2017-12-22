農舍爭議 陳吉仲：宜蘭預告草案玩戲法

（中央社記者楊淑閔台北22日電）宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，草案聲明引述的中央法規，疑似未含確保農舍占10%的條文。農委會副主委陳吉仲質疑玩戲法。
宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，其中「農舍加上農業設施不超過農地40%」，被質疑超越現行中央法令的規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐會擴大農舍興建比例。
宜蘭縣政府並認為其規定更嚴了。不過，上述草案第一條聲明，草案的訂定是依據「農業發展條例第十八條第一項、農業用地興建農舍辦法第二條第二項、第三條之一及申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」。
但是確保農舍興建占農地的10%條文為「農業用地興建農舍辦法第九條」，並未在草案聲明依據的中央法規之列；會否因此令農舍與農業設施合計占農地的40%的規範下，農舍興建因而有擴張比例的空間？農委會高層幕僚告訴中央社記者，農委會有發現這個疑慮，質疑法源的引述錯誤。
陳吉仲則說，宜蘭縣預告的草案宗旨設計就不對了，所以他一直不想回應內文部分，怕會衍生認同農舍與農業設施的規範可以合訂一個辦法的爭議產生，因為中央法規就分屬不同辦法規範，並強調農業生產環境不能受影響，農地必須完整等，這兩個部分的辦法訂定就是不能合併。
記者再追問草案引述中央法規條次不含確保農舍占農地10%的條文，有無玩戲法之嫌？他正面回應說，「當然有啊！」1061222