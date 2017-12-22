NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

國道6車追撞釀3死 倖存者心有餘悸

中央社2017/12/22 14:15
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者林長順新北22日電）國道一號林口路段昨天發生6車追撞車禍，造成3人死亡。逃生的陳姓男子表示，被撞後車窗破裂，車門打不開，後面兩台車都已起火，趕緊跳窗逃生，一想到當時景象，讓他魂飛魄散。

國道警方指出，40歲藍姓男子駕駛的廂式冷凍車，昨天下午在國道一號南下41.3公里林口路段，追撞由42歲劉姓男子駕駛的銀色休旅車，導致一連串總共6部車的追撞事故。

警方表示，大約4分鐘後，疑似銀色休旅車引擎室先起火燃燒後，廂式冷凍車也隨即起火燃燒，休旅車上劉姓駕駛、鄭姓女同事2人及廂式冷凍車藍姓駕駛受困車內，疑逃生不及被火燒死。

承辦此案的桃園地檢署檢察官及消防局火調人員，今天到國道警第一公路警察大隊停車場，勘驗6輛事故車輛，釐清事故原因。檢察官隨後前往板橋殯儀館，相驗3名死者遺體。

另外，3名死者家屬及事故當事人，陸續前往國道警察局應訊。死者家屬下午將前往事故現場舉行召魂儀式。

當時駕駛小貨車被撞的陳男表示，車禍時車窗破裂，車門打不開，後面的兩台車已經著火了，他趕緊從車窗跳出逃命，隨即聽到後方有爆炸聲。他說，開車第一次碰到這種車禍，現在只要一閉眼想到當時的火燒情形，讓他魂飛魄散。1061222

明年1月台指期漲40點農舍爭議 陳吉仲：宜蘭預...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan