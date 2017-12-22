國道6車追撞釀3死 倖存者心有餘悸

（中央社記者林長順新北22日電）國道一號林口路段昨天發生6車追撞車禍，造成3人死亡。逃生的陳姓男子表示，被撞後車窗破裂，車門打不開，後面兩台車都已起火，趕緊跳窗逃生，一想到當時景象，讓他魂飛魄散。

國道警方指出，40歲藍姓男子駕駛的廂式冷凍車，昨天下午在國道一號南下41.3公里林口路段，追撞由42歲劉姓男子駕駛的銀色休旅車，導致一連串總共6部車的追撞事故。

警方表示，大約4分鐘後，疑似銀色休旅車引擎室先起火燃燒後，廂式冷凍車也隨即起火燃燒，休旅車上劉姓駕駛、鄭姓女同事2人及廂式冷凍車藍姓駕駛受困車內，疑逃生不及被火燒死。