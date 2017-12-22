國道6車追撞釀3死 倖存者心有餘悸

（中央社記者林長順新北22日電）國道一號林口路段昨天發生6車追撞車禍，造成3人死亡。逃生的陳姓男子表示，被撞後車窗破裂，車門打不開，後面兩台車都已起火，趕緊跳窗逃生，一想到當時景象，讓他魂飛魄散。
國道警方指出，40歲藍姓男子駕駛的廂式冷凍車，昨天下午在國道一號南下41.3公里林口路段，追撞由42歲劉姓男子駕駛的銀色休旅車，導致一連串總共6部車的追撞事故。
警方表示，大約4分鐘後，疑似銀色休旅車引擎室先起火燃燒後，廂式冷凍車也隨即起火燃燒，休旅車上劉姓駕駛、鄭姓女同事2人及廂式冷凍車藍姓駕駛受困車內，疑逃生不及被火燒死。
承辦此案的桃園地檢署檢察官及消防局火調人員，今天到國道警第一公路警察大隊停車場，勘驗6輛事故車輛，釐清事故原因。檢察官隨後前往板橋殯儀館，相驗3名死者遺體。
另外，3名死者家屬及事故當事人，陸續前往國道警察局應訊。死者家屬下午將前往事故現場舉行召魂儀式。
當時駕駛小貨車被撞的陳男表示，車禍時車窗破裂，車門打不開，後面的兩台車已經著火了，他趕緊從車窗跳出逃命，隨即聽到後方有爆炸聲。他說，開車第一次碰到這種車禍，現在只要一閉眼想到當時的火燒情形，讓他魂飛魄散。1061222