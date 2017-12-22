改善九份彎道提升安全 公共工程金質獎

養養護工程處施作的九份公車停靠站，將原本狹窄的周邊道路拓寬，並增設人行道及候車亭，彎道改善工程提升當地民眾及觀光客安全。

行政院公共工程委員會今天舉行「第17屆公共工程金質獎」頒獎典禮，新北市府工務局長朱惕之表示，這是全國公共工程的最高榮譽，能在各界專業評審的嚴謹考核及檢驗下脫穎而出，是肯定新北市公共工程品質。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府工務局養護工程處施作九份公車停靠站改善工程，拓寬周邊道路並增設人行道及候車亭，改善民眾及觀光客用路安全。彎道改善工程今天獲頒公共工程金質獎土木類優等獎。

養工處還以3D彩繪美化公車亭，有當年採礦時的鐵軌等圖案，讓九份的旅客候車時能遠眺八斗子漁港、深澳碼頭，也感受到當地自然與人文歷史之美。

行政院工程會主委吳澤成頒發金質獎土木類優等獎，由新北市府養工處長祝惠美代表領獎。

朱惕之表示，「第17屆公共工程品質優良獎」共59件參與競賽，是歷年推薦參選最多的一屆。三鶯二橋新建工程施工過程須克服困難，奪下土木類佳作獎，是對施工團隊最大的鼓勵與讚許。

新北市新建工程處規劃以穿越橋方式跨越國道3號、樹林柑園街、石頭溪圳、輸水幹管、堤外便道、台灣鐵路西部幹線及鶯歌中正一路，全長1440公尺，工程艱鉅。

三鶯二橋規劃有自行道及人行專用道、光雕，落成通車後讓大漢溪兩岸的三峽、樹林及鶯歌成為一個生活圈，也讓到三峽及鶯歌觀光和看夜景的觀光客，不必再受塞車之苦。今天由新工處長詹榮鋒代表，從吳澤成手上領取金質獎土木類佳作獎。1061222