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藍智庫民調 逾6成民眾不滿意政府施政

中央社2017/12/22 14:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北22日電）國民黨智庫今天公布蔡政府最新施政民調，48.6%民眾認為蔡政府執政一年半以來更加傲慢，有65.6%民眾不滿意整體施政表現、28.8%民眾還算滿意。

國家政策研究基金會（國民黨智庫）上午召開民調記者會，根據民調，覺得蔡政府執政一年半以來是更加謙卑還是傲慢，有48.6%民眾認為更加傲慢，18.1%認為更加謙卑；蔡政府完全執政，掌握行政權和立法權，有56.3%受訪者認為造成政府獨斷獨行，23.9%認為能提高政府效能，3.1%認為都有可能。

國家政策研究基金會執行長孫立群說，這顯示在人民心目中，民進黨的威權與獨裁性格越來越明顯與強烈，影響台灣民主發展。

民調顯示，有64.6%民眾認為蔡政府上台後，台灣社會更加分裂，15.3%認為更加團結；政策方面，對於立法院最近通過的促進轉型正義條例，43.2%民眾認為進行政治鬥爭不利民主發展，26.6%認為促進社會和解，有利於民主發展；50.1%受訪者認為一例一休修正案比較倒向雇主，16.3%認為比較倒向勞工。

整體來說，對蔡政府施政滿意度，不滿意的占65.6%、滿意的占28.8%；以政黨分析來看，國民黨支持者有94%不滿意、3.8%滿意；民進黨有26.9%不滿意，70.7滿意；對行政院長賴清德施政表現，41.1%民眾不滿意、44.1%滿意。

出席記者會的台大國際企業學系副教授盧信昌表示，理論上一個綠色政黨，應該在環保、對人民體恤、社會溝通的有效性上表現得更優秀，不過這一年半來，政府除了口號、政策反覆和修法文字漂亮外，看不出執政決心展現和社會溝通的用心。

盧信昌說，台灣習慣讓行政機關取得空白授權的立法，再讓行政機關在各種利益牽扯上做出奇怪、荒誕的裁決，積非成是後，反過來要求立法認可，民進黨執政並未改變這項陋習。

這份民調是在18日到19日以電話訪問，配合「CATI2000電腦輔助電話訪問系統」方式，對年滿20歲以上民眾進行民調，成功訪問1094個樣本，在95%的信心水準下，最大誤差不超過正、負2.96個百分點。1061222

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